上海银行：优化支付服务 推动多种支付方式持续升级
2月29日，中国人民银行召开优化支付服务推进会，指出优化支付服务是践行金融工作政治性、人民性的重要体现，也是进一步优化营商环境、服务高水平对外开放的内在要求。
为优化支付服务，上海银行亮出华付通、老年专属手机银行、网点“零钱包”、智慧助老“早课堂”等一系列创新产品、周到服务，为老年人、外籍来华人员等群体送去支付便利。
TourCard（华付通）：解决短期入境人士移动支付不便
“不用特地去找刷信用卡的消费场所，手机支付太方便了。”乔伊斯从法国来上海，大约需要工作半年左右，听同样短期派驻上海的同事介绍TourCard（华付通）后，乔伊斯立即去上海银行咨询并申办成功。
来上海两周后，乔伊斯终于可以方便地用手机扫码共享单车、去便利店刷手机购物了。
这款为“老外”专属打造的手机支付产品——TourCard（华付通）由上海银行在第二届进博会中首次创新推出，历经几年发展，已覆盖“衣、食、住、行、娱”等各种消费场景。
上海银行将服务以小程序的形式直接嵌入支付宝、微信及银联云闪付等支付渠道，实现了“绑卡即用”；支持入境游客在线申领，绑定境外银行卡随用随充，通过线上快捷、线下扫码等方式完成消费；已上线英日韩专版，服务界面与交互体验贴近母语用户使用习惯。截至目前，在微信、支付宝、云闪付上可直接申请使用的华付通，已服务超40.2万用户。
上海银行还将陆续推出便捷申卡、额度提升、有效期延长等功能进一步提升服务便捷性，为境外来华人员打造安全、易用、高效的支付服务。
老人版手机银行：助力跨越数字鸿沟
作为深耕养老金融20余年，服务逾500万老年客户的本地银行，如何关心关爱老年群体，解决他们在消费支付等方面的切实需求，行之有效地帮助他们跨越数字鸿沟？上海银行面对信息化与老龄化交汇背景下的“新考题”，给出了切实有效的“回答”。
上海银行全面考量老年人的使用场景和习惯，持续升级打造业内首款老年客户专属“大字版”手机银行。匹配“超大字体”“易识别图标”等页面元素，设置“刷脸登陆”“指纹识别”等登陆手段，提供数字员工、同屏协助、语音读屏等陪伴式服务、支持绑卡一码付、跟随提醒、在线网点预约、一键客服拨打、精选理财推荐等便捷金融服务，让“互联网+”的便利充分惠及老年客户。
上海银行智慧助老不停歇。早在2020年，上海银行便在全行范围组织启动了“美好生活在您身边”金融服务进社区活动。上海银行组织网点骨干、党员志愿者“走出去”，积极“进社区、进机构、进家门”，以老年人喜闻乐见的方式讲解金融知识，提升金融素养，为有智能技术应用需求的老年人提供咨询讲解、使用指导等服务，帮助老年人解决老年群体面对智能应用“不会用、不能用、不想用、不敢用”等问题。同时，依托政银合作，2021年至今，上海银行连年参与中共上海市委老干部局“乐龄申城”志愿服务活动，持续开放全市200余家网点提供智能手机应用辅导场地；每月以智慧助老为主题开设“早课堂”，积极打造老年市民身边的学习阵地。
现金服务：“大功夫”着力小面额券
“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”，优化支付服务体系、提升支付便利性，现金是最基础的一环，如何发挥现金兜底作用，上海银行花“大功夫”，积极跨前一步，全面做好小面额现金供应保障：
一是优化机具小面额钞券供应，上海银行在研究自助机具软硬件功能基础上，自去年8月起开展ITM小票面装钞试点工作，目前此项服务已经覆盖上海地区全部网点。客户在上海地区网点的自助机具上，不仅能支取100元券，还可以按需领取20元以下小面额券，根据周边社区居民和商户现金需求，上海地区各网点灵活配备可提供10元或1元小票面钞券的自助机具。
二是优化保供畅支付。老年人习惯使用现金，但往往遭遇商家无法找零的尴尬，为此，上海银行着力解决堵点痛点问题，深入调研农贸批发市场、大小商超、连锁商户等现金使用集中、零钞需求大的重点区域，开展不得拒收人民币现金宣传的同时，为各类商户提供个性化零钞封包配送服务，并为多家医疗卫生、商超、批发市场等涉民生单位提供上门收款、配款、残币回收等现金服务，月均服务超2000次。
三是优化服务惠民生，上海银行设计定制标准“零钱包”，并在全市200余家网点通过叫号机或人工方式设置小面额、残损币兑付绿色通道服务，为到店客户提供快速兑换服务，标准零钱包钞券票面包括20、10、5元，并可根据客户需要配备硬币，实现“即来即兑、快速交付”。
后续，上海银行将进一步优化支付服务，推动多种支付方式持续升级，着重加大对便利化支付环境的打造，为各类人群，特别是老年人、外籍来华人员，打造安全、便捷、高效的支付服务，践行金融工作的政治性、人民性。
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