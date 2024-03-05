人民网北京3月5日电 （记者乔雪峰）近日，随着一声汽笛的长鸣，一列满载着55标箱110台一汽红旗、奔腾轿车的中欧班列从中国铁路沈阳局长春远达铁路综合货场缓缓驶出，经由黑龙江同江北口岸出境，开往俄罗斯谢利亚季诺站，这是吉林长春“龙年”开往欧洲的第10列班列。

据了解，长春铁路物流中心拥有长春经满洲里出境到莫斯科、长春经同江北出境到莫斯科2条深入欧洲腹地的中欧班列的运输通道，分别由兴隆山、远达2个营业站承担办理中欧班列开行的相关业务。

据中国铁路沈阳局相关负责人介绍，自2015年长春经由满洲里的中欧班列（“长满欧”）开通，到2023年长春经同江口岸的中欧班列开通，今年已是长春铁路物流中心为中欧洲班列服务的第10个年头，截至目前，已累计开行836列、47999车、95943标箱。

该负责人表示，多年来，长春铁路物流中心积极为运输企业量身打造服务方案，并协调长春车务段、长春北站等车务部门，优先安排运力资源，优化作业流程，创新装载方案，把住安全关口，提升中欧班列开行质量和开行效率，尽全力拉近东北与欧洲的距离，为东北老工业基地的振兴发展带来更多的商机和便利。

据介绍，为促进中欧班列多拉快跑，更好地服务地方经济发展，长春铁路、海关、国际陆港等部门通力合作，对以往业务流程和监管模式进行全面优化，实现海关、铁路、运营企业数据互通，资源共享，确保货物报关、入站、运输等环节高效顺畅，为吉林高水平对外开放注入强劲动能。

如今，不仅汽车配件、电子元器件、机械配件、轻工业品、轻纺织品等货物搭乘中欧班列运往欧洲各地，就连中国一汽生产的红旗、奔腾轿车等更多“中国制造”也“乘坐”中欧班列走出国门、走向世界，有力推动吉林省深度融入“双循环”新发展格局，吸引更多的产业、资金、技术涌向吉林、涌向中国。

(责编：郝帅、高雷)

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