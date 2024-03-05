人民网北京3月5日电 （记者杜燕飞）国家发展改革委4日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年3月4日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高125元、120元。折算升价，全国平均来看，每升92号汽油、95号汽油或和0号柴油均上调0.1元。

至此，国内成品油价格迎来年内第三次上调。据测算，以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花5元。本次油价上调后，国内油价呈现“三涨一跌”格局，多地92号汽油价格重回或逼近“8元时代”。

多家分析机构表示，本轮成品油调价周期内，国际原油价格走势震荡，但整体略有上涨。据国家发展改革委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（2月19日—3月3日）国际油价震荡上涨。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨3.24%。

下一轮国内成品油调价窗口将于3月18日24时开启，对此，隆众资讯分析师李彦告诉人民网记者，以当前国际原油价格水平计算，新一轮限价调整仍呈现窄幅上调预期。展望后市，市场对原油需求前景的担忧延续，“欧佩克+”可能延长减产期限，原油供应趋紧格局仍存，预计新一轮成品油价格上调概率较大。

金联创成品油高级分析王延婷在接受人民网记者采访时表示，后市来看，“欧佩克+”减产及地缘局势仍支撑油价，但由于目前原油供需基本面形势未发生变化，后续油价或维持高位盘整。本轮国内成品油价格上调后，以现有国际油价测算，下一轮成品油价格搁浅或小涨预期暂时并存。

国家发展改革委价格监测中心预计，需求当面，原油需求增长仍面临较大压力。供给方面，当前海湾地区原油生产未出现实质性中断；美国原油产量维持高位，今年以来原油日均出口量同比大幅增长。供需关系总体较为平衡，短期内国际油价仍将震荡运行，持续大幅上涨可能性较小。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油9.04元/升

西藏拉萨：92号汽油8.8元/升

辽宁沈阳：92号汽油8.07元/升

云南昆明：92号汽油8.07元/升

贵州贵阳：92号汽油8.05元/升

四川成都：92号汽油8.02元/升

重庆：92号汽油7.99元/升

广西南宁：92号汽油7.98元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.95元/升

广东广州：92号汽油7.94元/升

湖北武汉：92号汽油7.94元/升

北京：92号汽油7.93元/升

河南郑州：92号汽油7.93元/升

甘肃兰州：92号汽油7.92元/升

河北石家庄：92号汽油7.92元/升

天津：92号汽油7.92元/升

江苏南京：92号汽油7.89元/升

浙江杭州：92号汽油7.89元/升

吉林长春：92号汽油7.89元/升

上海：92号汽油7.89元/升

山东济南：92号汽油7.89元/升

福建福州：92号汽油7.89元/升

江西南昌：92号汽油7.88元/升

青海西宁：92号汽油7.88元/升

安徽合肥：92号汽油7.88元/升

湖南长沙：92号汽油7.87元/升

山西太原：92号汽油7.87元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.86元/升

宁夏银川：92号汽油7.82元/升

陕西西安：92号汽油7.81元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.72元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：郝帅、高雷)

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