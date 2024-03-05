原标题：工行北京分行以高质量服务 做好金融“五篇大文章”

2023年中央金融工作会议强调，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，进一步为金融体系服务实体经济指明了方向。中国工商银行北京市分行深入学习贯彻中央金融工作会议精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上，深刻领会做好“五篇大文章”的重要意义，精心谋划、统筹推进，明确每篇大文章的牵头部门，制定专门行动方案，加大金融资源投入，优化业务处理流程，完善考评激励机制，以实际行动践行金融报国理念，坚定不移走好中国特色金融发展之路。截至今年2月末，该行人民币贷款余额近1.5万亿元，有力支持了新时代首都发展和现代化产业体系建设。

着眼“新质生产力” 科技金融助力夯实产业创新基石

工行北京分行紧跟国家政策导向，充分把握科技创新和产业变革脉动，以金融“活水”支持壮大新兴经济，助力发展未来产业，积极为培育新质生产力提供新动能。

工行北京分行持续推动科技创新与金融要素融合发展，深化科创专营机制建设，升级成立科技金融中心，组建“1+2+10+N”科创金融服务体系，统筹考虑京津冀协同创新、北京“2441”高精尖产业布局，通过专家治贷、制度创新提升服务质效。重点发力新型工业化转型与新质生产力培育，聚焦京东方新型显示项目、商业航天民营龙头企业等，积极提供融资服务，助力前沿科技企业补短板、锻长板；支持陪伴并行科技、星昊医药等一批专精特新企业成长并登陆资本市场。2023年末，该行科技金融贷款规模突破2250亿元，增速接近20%，稳居同业领先位置。

精准对接识别，提高产业链赋能，全生命周期服务，是工行北京分行科技金融发展的关键词。聚焦专精特新企业、“小巨人”、隐形冠军、独角兽等12类科技资质中小企业，打标签、做统筹、出方案，化点为珠，提高综合金融服务渗透。围绕首都八大战略性新兴产业、六大未来产业领域以及京津冀“五群六链”，积极联动营销，串珠成链，为产业链上下游协同创新、转型升级提供链式资金支持。发挥股贷债保联动优势，为初创期、成长期、成熟期科创企业精准匹配“伙伴e贷”“前沿通”“知融通”等产品，践行伙伴银行精神，强化全生命周期服务。2023年末，该行专精特新企业贷款余额突破160亿元，增速、增量均位于行业领先位置；北京市高新技术企业贷款余额接近700亿元，有贷户3100余户，高新技术企业贷款覆盖率持续提升。

催生“经济增长点” 绿色金融开辟产业转型加速赛道

绿色发展是高质量发展的底色。工行北京分行深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，将绿色金融作为全行转型发展的重要抓手。成立碳达峰碳中和工作领导小组和绿色金融委员会，全面统筹绿色金融及“双碳”工作。制定“双碳”工作方案，明确从“资产端”和“自身端”双端发力，持续巩固我行绿色金融竞争优势。截至2023年末，该行绿色贷款余额超3700亿元，绿色贷款占公司贷款比例持续提升，投融资结构绿色转型成效明显。

聚焦重点领域，深化绿色低碳转型。统筹推进重点行业绿色发展，积极支持能源绿色低碳转型，风电、光伏等新能源发电领域贷款快速增长，清洁能源产业贷款余额超1600亿元。结合首都发展规划，聚焦“一核两翼”，实现北京城市副中心水环境治理建设项目金融服务全覆盖、区域内唯一生活垃圾处理BOT（建设-运营-移交）项目贷款投放等重要突破；推进京津冀区域绿色金融协同合作，在总行指导下，联动系统内机构为张家口风电、白洋淀生态环境治理、廊坊智慧绿建等绿色项目提供金融支持。

加速创新，综合利用“投、贷、债、股、租、顾”等多种工具，增强绿色发展动能，提高绿色金融服务适配性，实现首单“超短碳中和债”“国内国际双认证碳中和债”、首批“可持续发展挂钩债”、首笔“蓝色债券”等多个市场首单突破，推出资产证券化、基础设施公募REITs（不动产投资信托基金）等绿色金融产品，通过“农光互补”等项目，探索“光伏+农业”发展新模式，推动可再生能源利用和生态农业发展共赢。

把握“发展主动权” 普惠金融增量扩面激发市场活力

“这是合作社取得的第一笔贷款！有了这笔钱，合作社可以放心扩大经营规模了！”在北京密云经营农产品合作社的毛先生激动地说。毛先生的合作社经营着密云特产西红柿，了解到毛先生的资金需求后，工行北京分行在不到一周的时间内为合作社发放了200万元贷款，解了毛先生的燃眉之急。

通过毛先生，工行北京分行进一步了解到，集中种植西红柿的密云区后焦家坞村村民在大棚维修改造、购买农资农具等方面经常有小额、零星、高频的资金需求。该行急农户之所急，依托特色产品“种植e贷”，为后焦家坞村高效制定“整村授信”融资方案，首批十余名农户、乡村企业已获得超400万元授信。

近年来，工行北京分行围绕小微企业、个体工商户、农业经营主体等客群，积极焕新升级服务模式，把握数字经济与产业升级融合发展机遇，依托“数据+模型”精准描绘小微企业画像，强化生态共建、数据共享、场景互嵌，打造开放普惠金融生态，全面解决信息不对称造成的小微企业融资难题，让“精准、流畅、聪明”的数字普惠服务走近千行百业、千家万户。2023年，该行普惠贷款余额连续突破两个百亿大关，达到780亿元，普惠贷款增量突破200亿元，增速是各项贷款增速的3倍。近三年，实现普惠贷款户数翻番，突破3.4万户，累计拓展首贷户近万户，融资服务可得性、便利度、覆盖面进一步提升。

守护“幸福新篇章” 养老金融塑造发展新动能

在社会进步和居民生活水平提高的双重作用下，满足人们多元化的养老需求是积极应对人口老龄化、推动高质量发展的重要方面，也是新时代金融发展的新机遇、新挑战。

工行北京分行立足培养和发展适应首都功能定位的养老金融服务体系，不断丰富个人养老金融产品供给、提升专业服务水平，配合推进多层次养老保障体系建设，塑造既利当前又惠长远的“人民金融”发展新动能。

作为市社保金融服务主办行之一，工行北京分行面向全市一百余万离退休人员代理发放基本养老金。同时，该行为北京地区800余家企业提供年金管理，受托管理规模超570亿元，管理个人账户560余万户，养老金托管规模达到8000亿元。个人养老金制度启动实施后，该行积极发挥在养老保险第一、二支柱领域的领先优势，努力打造“1+4+N”产品服务体系，当前在售个人养老金理财、基金、保险等产品60余支，数量多、期限全，积极助力第三支柱养老保险体系健康发展。

针对老年人主要通过网点获取金融服务的习惯，该行持续做好长辈客群专属服务，积极倡导银发客群“六温馨”服务，辖内工行驿站老花镜、医药箱等老年人常用便民物品成为标配，完成132家网点适老化改造，优先落地“工行驿站+养老”场景，构建敬老、适老、康养等服务生态。

在发展数字金融、打造智能银行的同时，工行北京分行积极为老年人适应数字生活提供便利，累计投放存折ATM 机400余台，充分满足老年客户对存折交易的需求。升级95588电话专线，为老年客户提供接转人工坐席“绿色通道”。积极推进智能柜员机设备“老年版”功能升级投产，面对面贴心辅助老年客户使用自助智能设备，强化银发客群自助服务支持力度。

打通“信息大动脉” 数字金融“引导”前进步伐

“登录手机银行，找到贷款申请入口，在线提交贷款意向，系统后台智能模型对企业资质进行风险评估，通过授信检验的企业信息自动传入贷款审核业务系统，申请、评估、审批、放款全流程业务实现闭环处理。”工行北京分行相关负责人介绍，这是该行创新研发的“伙伴e贷”快速融资产品。利用数据和技术等数字化手段，小微企业贷款审核与发放周期大幅压缩，普惠金融迈上场景化、线上化、批量化健康发展的快车道。

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。工行北京分行积极顺应数字经济浪潮，在数字工行整体布局下，加快数字化转型发展，全面推进“数字北分”建设，数据要素价值持续释放，数字技术能力持续增强，在金融服务与产品创新领域取得多项成果。服务实体经济上，创新研发“伙伴e贷”快速融资产品，有效拓展普惠金融覆盖面。助力民生上，业内首家上线“社保通”业务，提供企业社保信息线上查询渠道。技术创新上，具有人工智能机器学习、机器人自动化、区块链等技术能力并推出系统。其中机器学习大数据建模成果在同业内首家发表国际专业会议论文。三年来累计申请专利80项，30项已获授权。

围绕2023年中央金融工作会议精神，工行北京分行通过科学统筹、坚定推进，紧紧把握数字化、网络化、智能化融合发展契机，努力推动经营发展与数字经济双向赋能。

加快建设金融强国使命在肩、责任重大。工行北京分行将始终牢记金融企业初心使命，认真落实中央金融工作会议作出的工作部署，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以推进高质量发展为主题，不断提升专业服务能力，奋发有为做好金融“五篇大文章”，努力为推进中国式现代化注入源源不断的发展动力。

(责编：董童、李源)

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