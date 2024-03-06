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中国发展长风破浪、未来可期（人民论坛）

周 南
2024年03月06日08:51 | 来源：人民网－人民日报
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“数字具有说服力”“目标清晰，信心十足”“今年更上一层楼”……3月5日上午，十四届全国人大二次会议开幕，政府工作报告中的干货、亮点，触动人们对过去一年的回忆，提振着对未来的信心，不少人在社交平台上纷纷写下感言。

2023年，我们经历了风雨洗礼，看到了美丽风景，取得了沉甸甸的收获。“国内生产总值超过126万亿元”“城镇新增就业1244万人”“粮食产量1.39万亿斤”“居民人均可支配收入增长6.1%”……这份来之不易的“成绩单”，镌刻每一份拼搏付出，也见证中国经济“在风浪中强健了体魄、壮实了筋骨”。在经济增长“势头好”的同时，新产业、新模式、新动能加快壮大，经济“新意浓”“活力足”，为高质量发展注入了更充足的底气。

新产业跑出“加速度”。产业是经济之本。近年来，我国传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局……“老字号”焕新生，“新字号”动力强，“绿字号”发展快，助力高质量发展步伐更加坚实有力。今天，在安徽合肥高新区，短短几百米长的云飞路汇聚几十家量子企业；在湖北武汉光谷，光电子信息产业集群规模突破5000亿元……一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起，印证着我国“现代化产业体系建设取得重要进展”，为中国经济发展积蓄起强劲动力。

新模式激发“新活力”。刚刚过去的春节假期，黑龙江亚布力滑雪旅游度假区，日均迎客超13万人；新疆昭苏县，冰雪乐园充盈欢声笑语……“冰雪+文旅”“冰雪+体育”等新业态，成为消费新亮点。近年来，从城乡文旅融合等加速发展，到直播电商、社交电商、即时零售、跨境电商等不断涌现，持续创新的新模式、新业态、新场景，进一步激发着消费潜力。2023年，我国最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，服务业增加值占GDP比重达到54.6%……消费引擎作用凸显，经济结构持续优化，充分印证中国经济含金量更高。

新动能构筑“新优势”。发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调：“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。”从航空发动机、燃气轮机、第四代核电机组等高端装备研制取得长足进展，到人工智能、量子技术等前沿领域创新成果不断涌现……我国科技创新实现新的突破，关键核心技术攻关成果丰硕，创新驱动发展能力持续提升。加快发展新质生产力，必将进一步对高质量发展产生强劲的推动力、支撑力，持续增强经济发展的动能和后劲。

读懂我国经济大势，既要看短期之“形”，更要看长期之“势”；既要看增长之“量”，更要看发展之“质”。今天，透过这些新产业、新模式、新动能看2023年中国经济“成绩单”，我们不仅感受到分量足、质量优，也更加真切体会到，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。新征程上，增强信心和底气，充分发挥我国显著的制度优势、超大规模市场的需求优势、产业体系完备的供给优势、高素质劳动者众多的人才优势，化压力为动力、积优势为胜势，定能推动我国经济持续向好，不断书写高质量发展新篇章。

锚定目标，实干笃行，我们坚信——中国发展必将长风破浪、未来可期。

《 人民日报 》（ 2024年03月06日 10 版）

(责编：杨曦、李楠桦)
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