人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2024年春运全社会跨区域人员流动量预计超84亿人次

2024年03月06日08:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

本报北京3月5日电  （记者韩鑫）为期40天的春运于3月5日结束。记者从交通运输部获悉：2024年春运40天全社会跨区域人员流动量预计超84亿人次。其中，铁路客运量预计完成4.8亿人次；公路人员流动量预计完成78.3亿人次，其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计完成67.2亿人次，在全社会跨区域人员流动量中占比约80%，公路营业性客运量预计完成11.1亿人次；水路客运量预计完成2900万人次；民航客运量预计完成8300万人次。

今年春运期间，全国交通运输系统加强统筹调度、运力保障、安全监管和应急处置，细化应对恶劣天气、超大客流等情况预案，让更多人的归乡返程之路更为安全、便捷、温馨。在春运正式开始前，交通运输部门对重要交通基础设施，包括长大桥隧、急弯陡坡等重点路段进行风险排查和隐患治理，对投入春运的车辆、船舶、运载工具等各方面设备设施进行了全面检查维护，全力保障出行安全。

《 人民日报 》（ 2024年03月06日 10 版）

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
@消费者 | 让你放心“买买买” 两会有妙招
　　编者按：3月5日，十四届全国人大二次会议开幕，国务院总理李强代表国务院向大会作政府工作报告，提出2024年经济社会发展总体要求和政策取向。本期“两会@你”重点关注消费领域。…
2024年经济增速设定为5%左右 释放哪些信号？
　　海报设计：马婷 3月5日提请审议的政府工作报告（以下简称政府工作报告）明确，2024年的国内生产总值（GDP）预期增长目标为5%左右，与去年预期增长目标相同。 作为经济发展“风向标”之一，经济增速再定为5%左右，释放什么信号？ 政府工作报告指出，经济增长预期目标为5%左右，考虑了促进就业增收、防范化解风险等需要，并与“十四五”规划和基本实现现代化的目标相衔接，也考虑了经济增长潜力和支撑条件，体现了积极进取、奋发有为的要求。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部