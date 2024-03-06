本报北京3月5日电 （记者韩鑫）为期40天的春运于3月5日结束。记者从交通运输部获悉：2024年春运40天全社会跨区域人员流动量预计超84亿人次。其中，铁路客运量预计完成4.8亿人次；公路人员流动量预计完成78.3亿人次，其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计完成67.2亿人次，在全社会跨区域人员流动量中占比约80%，公路营业性客运量预计完成11.1亿人次；水路客运量预计完成2900万人次；民航客运量预计完成8300万人次。

今年春运期间，全国交通运输系统加强统筹调度、运力保障、安全监管和应急处置，细化应对恶劣天气、超大客流等情况预案，让更多人的归乡返程之路更为安全、便捷、温馨。在春运正式开始前，交通运输部门对重要交通基础设施，包括长大桥隧、急弯陡坡等重点路段进行风险排查和隐患治理，对投入春运的车辆、船舶、运载工具等各方面设备设施进行了全面检查维护，全力保障出行安全。

《 人民日报 》（ 2024年03月06日 10 版）

(责编：杨曦、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经