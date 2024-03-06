全国政协委员、中国华电集团有限公司董事长 江 毅

能源是国民经济的命脉。把能源技术及其关联产业培育成带动中国产业升级的新增长点，对促进新质生产力发展有着重要意义。就能源电力企业而言，应该抓住高水平科技自立自强这个关键，在绿色科技创新上加把劲，推动能源产业创新、塑造发展新优势。

中国华电去年以来积极行动，聚焦技术攻关，实现了新突破，牵头承担国家重大攻关任务，国内首台全国产化F级50兆瓦重型燃气轮机在广东清远投入运行，2023年授权发明专利数量同比提高1倍。协同创新走深走实，推动共建“水圈科学与水利工程”等全国重点实验室华电分室。数智赋能步伐加快，积极拓展数字电厂、数字新能源、智慧矿山等场景应用，成立集团数字化中心，打造“数智华电”。

作为国资央企，我们还将继续加大科技创新工作力度，瞄准世界能源科技前沿，聚焦能源关键领域和重大需求，加强关键核心技术联合攻关，强化科研成果转化运用，在加快形成新质生产力、增强发展新动能中起到更大作用。今年，中国华电将进一步深入开展新一轮国企改革深化提升行动，健全与绿色低碳发展相适应的科技体制机制；加快推动电力工控、燃气轮机、氢能等领域的关键核心技术攻关，推动创新链产业链资金链人才链进一步融合；以更大力度布局前瞻性战略性新兴产业，抢占发展高点、打造新的增长极。

（本报记者 丁美栋整理）

(责编：杨曦、李楠桦)

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