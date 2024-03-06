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水利资金投向哪里？国家水网建得咋样？

——水利部部长李国英“部长通道”上谈水利话题

2024年03月06日08:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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水利关系国计民生。水利建设总体情况如何？资金投向了哪里？国家水网建设有哪些实际进展？5日的十四届全国人大二次会议首场“部长通道”上，水利部部长李国英就当前水利领域热点话题，回应关切。

李国英表示，2023年，我国水利建设全面提速，全年完成水利建设投资11996亿元，比2022年增长10.1%，创历史最高纪录。

据介绍，11996亿元投资是通过实施41014个水利工程项目完成的。其中，防洪工程13083个，完成投资3282亿元；供水工程14749个，完成投资5013亿元；灌溉工程5143个，完成投资1497亿元；水生态保护和治理工程8039个，完成投资2204亿元。

李国英表示，这些水利工程项目的实施，将进一步提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，进一步为国家防洪安全、供水安全、粮食安全、生态安全提供有力的支撑和保障。

国家水网目前正在加快构建中。建设国家水网有哪些规划，目前实际进展如何？

李国英说，国家水网建设的重点任务，集中反映在“纲、目、结”三个方面：

构建国家水网之“纲”。以长江、淮河、黄河、海河四大水系为基础，以南水北调东、中、西线三条调水线路为骨干，加快构建国家水网主骨架和大动脉；

织密国家水网之“目”。根据生产力布局和生态环境保护需求，以自然河系为基础，以引、输、排水工程为通道，形成纵横交错、互联互通的水流网络；

打牢国家水网之“结”。在自然河系和重点引调水工程的衔接处，兴建具有控制性的调蓄工程和重点水源工程，以此来提升国家水网水资源调控能力和水资源供给能力。

国家水网建设的目标是“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”。根据《国家水网建设规划纲要》，到2035年，基本形成国家水网总体格局，国家水网主骨架和大动脉逐步建成，省市县水网基本完善，构建与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。

“目前，水利部已将《国家水网建设规划纲要》部署的重点任务全面分解细化，逐项落实到具体的工程项目中，逐项落实到年度推进的计划里，并建立健全了工程项目协调推进机制。”李国英说，水利部将依法依规、科学有序推进工程项目实施，确保如期完成国家水网建设的目标任务。

（新华社北京3月5日电  记者刘诗平、朱超）

(责编：杨曦、李楠桦)
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