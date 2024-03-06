在5日举行的十四届全国人大二次会议首场“部长通道”上，农业农村部部长唐仁健就“三农”领域相关话题，回应关切。

去年我国粮食生产遭遇了频繁、极端的自然灾害，在党中央、国务院坚强领导下，有关地方部门和广大农民共同努力，全年粮食产量达到13908亿斤，比上年增产了177.6亿斤，人均粮食占有量达到493公斤，继续高于国际公认的400公斤粮食安全线。

唐仁健表示，以前有一个比较流行的说法，粮食增产减产有周期，比如“两丰一歉一平”，在传统生产技术条件下有可能确实是这样。但经过中国共产党人一代接一代矢志不渝的努力，特别是党的十八大以来，以空前的力度大抓特抓实抓粮食生产，现在农业的装备条件、抗灾能力、生产经营组织方式，跟以前已不可同日而语。

他介绍说，我国小麦、水稻、玉米三大主粮生产基本实现全程机械化，小麦的机械化率到了95%以上，一台收割机能顶100个劳动力的工作量，过去一个县收麦子需要至少半个月，现在三五天就可以完成。水利条件大大改善，全国累计建成10亿亩高标准农田，旱能浇、涝能排。2022年长江流域很多省份遭遇极端高温干旱，但是南方89%的中稻和95%的晚稻都有水可灌，所以还能夺取丰收。

5日是二十四节气中的“惊蛰”。农谚讲“春雷响，万物长”，据农业农村部调度，已经返青的小麦一二类苗比例88.2%，比去年提高了0.7个百分点。

如何做好今年粮食生产？他表示，重点抓好稳面积、提单产、优服务、强政策等工作。今年要努力把粮食播种面积稳定在17.7亿亩以上，集成组装良田、良种、良法、良机、良制，重点推广密植、水肥一体化等技术措施，继续抓好粮油等主要作物大面积单产提升，大力发展农业社会化服务，继续提高小麦和早稻的最低收购价，实现全国三大主粮完全成本保险和种植收入保险的全覆盖，提高高标准农田建设的补助水平，取消对产粮大县的资金配套要求，抓好农业防灾减灾。

近年来，脱贫攻坚成果巩固拓展得如何？

唐仁健表示，我们坚持标准不降、措施不松、力度不减，守住了不发生规模性返贫的底线。去年832个脱贫县的农民人均可支配收入达到16396元，脱贫劳动力每年务工就业规模保持在3000万人以上，每个脱贫县都培育形成了2至3个特色主导产业。下一步，要更多聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决防止出现整乡整村返贫。

今后如何有力有效推进乡村全面振兴？

“要把‘千万工程’的理念、思路和方法全方位运用到推进乡村全面振兴的各环节和各方面。”唐仁健表示，要把正出发点，推进乡村振兴、推进乡村建设，是为农民而兴、为农民而建，不能自己拍脑袋，要防止形式主义；把住关键点，坚持“数量服从质量、进度服从实效，求好不求快”；把好落脚点，聚焦群众反映强烈、能抓得住、抓几年就能见到成效的几件事，列好任务清单，建好项目库，一件一件办下去，办一件成一件。

（新华社北京3月5日电 记者于文静、黄垚）

(责编：杨曦、李楠桦)

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