本报记者 李 婕 史志鹏 邵玉姿 高 乔

就业是最基本的民生，也是每年全国两会最受关注的热点话题之一。政府工作报告提出的今年发展主要预期目标包括“城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右”等。

如何多措并举稳就业？实践中有哪些好办法？许多代表委员谈经验、提建议，表示突出就业优先导向，凝聚各方合力，定能为劳动者铺就奋斗出彩之路。

“稳就业”发力显效

2023年，随着国民经济回升向好，稳就业政策发力显效，就业形势总体改善。政府工作报告指出，过去一年城镇新增就业1244万人。

“经济回升向好为就业形势稳定打下坚实基础，及时出台的稳岗扩就业等政策为促就业提供有力支撑。”全国人大代表、江苏省人力资源和社会保障厅厅长王斌说，江苏大力推行惠民利企政策“免申即享”“直补快办”，去年全力落实就业和稳岗各项政策，向3.35万户中小微民营企业投放“苏岗贷”低息信用贷款超1200亿元。

“各方政策红利加速释放，为稳定就业形势提供了重要保障。”全国人大代表、浙江省宁波市人力资源和社会保障局局长叶苗介绍，宁波推进高质量充分就业创新城市建设，通过打造零工市场、零工驿站、零工服务网点“三位一体”的零工服务体系，实施“一人一技”终身职业技能培训，开展高校毕业生创业就业推进行动等举措，促进高质量充分就业。

全国政协委员、中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣说，我国就业结构不断优化，就业质量提升，但就业领域一些不平衡不充分问题仍然存在，必须把解决群众就业问题放在更突出的位置，保持经济拉动就业能力，实现经济转型与就业转型同步、高质量发展与高质量就业同步。

落实完善政策支持

稳企业就是稳就业。今年政府工作报告提出，落实和完善稳岗返还、专项贷款、就业和社保补贴等政策，加强对就业容量大的行业企业支持。

“企业是吸纳就业的源头活水。”全国人大代表、亿华通动力科技有限公司董事长张国强说，随着企业发展壮大，公司近年来通过拓展业务范围和区域，创造更多就业岗位。他建议大力推动主导产业、特色产业集群发展，在推动高质量发展中更好促进就业。

高校毕业生是促进就业的重点群体，预计今年高校毕业生超过1170万人。全国人大代表、四川农业大学校长吴德说，学校采取了促进供需匹配、精准对接、针对性就业指导服务等一系列举措，毕业生保持较高就业率。应进一步深化高校“就业—招生—培养”联动机制改革，优化专业布局和结构，促进毕业生更高质量更加充分就业。

加强职业教育培训，为就业稳定创造更有利的条件。全国人大代表、广东省机械技师学院教师杨登辉曾获得世界技能大赛冠军。他表示，伴随经济高质量发展，制造业等领域对技能人才的需求量很大，建议推动“新八级工”制度更好落地执行，让企业更加主动地落实高技能人才待遇，激励更多青年走上技能成才之路。

为劳动者送上暖心服务

从包车、包机、包专列返岗到跨省招聘、劳务协作，年初以来，“春风行动”等稳就业措施为劳动者送上暖心服务。一些代表委员表示，当前就业总量压力和结构性矛盾并存，下一步需落实落细各项服务举措。

全国人大代表、河北省邯郸市科学技术协会主席凌涛建议，利用市场化配置手段，建设各类产业园和零工市场，搭好供需桥梁，使劳动者有平台、有途径、有渠道就业；打造“一站式”“不打烊”服务，优化就业创业环境；因地制宜建立大学生见习实习实训基地，充分保障高校毕业生稳岗就业。

政府工作报告提出扩大新就业形态就业人员职业伤害保障试点。全国政协委员、江西省政协副主席辜清建议，完善新就业形态各类职业工伤保险认定办法，加大“劳动者驿站”、新就业形态法律服务中心等公益服务阵地建设力度，完善用工指导、争议处理等综合维权保障机制，推动新业态、新职业健康发展。

全国政协委员、重庆市人力资源和社会保障局局长黎勇说，重庆今年将重点从制度机制、稳岗拓岗、职业培训、数字赋能四方面着手，全力以赴做好稳就业工作。充分发挥就业工作协调机制作用，组织各部门单位共同参与岗位开发、资金投入及就业服务活动，形成“大就业”工作格局。围绕主导产业、支柱产业、新兴产业发展，主动对接重大项目用工需求，深度挖掘岗位资源。打造全生态创业服务体系，培育就业的新增长点。

(责编：杨曦、李楠桦)

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