本报记者 廖睿灵 汪文正 孔德晨

图①：无人驾驶配送车在雄安新区派送邮件。该无人驾驶配送车单车日配送量达到500—800单，满电续航200公里，可实现1分钟换电。

新华社记者 王 晓摄

图②：黑龙江大庆油田星火水面光伏项目。

新华社记者 张 涛摄

图③：建设者在浙江省温岭市太龙快速路改造工程现场作业。

刘振清摄（人民视觉）

实施区域协调发展战略，是贯彻新发展理念、建设现代化经济体系的重要组成部分。今年政府工作报告指出，一年来，完善区域协调发展体制机制，在落实区域重大战略方面推出一批新举措，实施一批重大项目，区域发展协调性、平衡性不断增强。

全国两会期间，不少代表委员表示，中国持续推动区域协调发展，优势互补、高质量发展的区域经济格局加快形成，区域发展整体效能稳步提升。政府工作报告提出今年要大力优化经济布局，相信在各方携手努力下，区域协调发展必将再上台阶。

发展水平明显提升

谈起过去一年，代表委员们认为，区域协调发展水平明显提升，成绩很提气。

“东北全面振兴不断推进，咱东北钢琴厂的生机活力又回来了。”全国人大代表、东北钢琴乐器有限公司董事长张晓文说，自2019年6月恢复生产以来，公司订单量日渐上升，生产的钢琴远销美国、德国、日本、韩国等27个国家和地区，“新时代推动东北全面振兴给企业发展带来了重大机遇，让我们在从‘制造’向‘智造’转型之路上更有信心”。

唱好“双城记”，共建经济圈，2023年成渝地区双城经济圈GDP迈上8万亿元新台阶。全国人大代表、重庆琪金食品集团有限公司董事长林其鑫说，前不久，公司打造的荣昌猪养殖示范项目建成投产，推广以“联合养猪、联合开店，共同创业、共同致富”为主题的“两联两共”项目，已带动约2万人养殖荣昌猪，实现就业增收，“成渝‘双城记’越唱越好，也让我们有底气把品牌推向更大的市场，进一步助力成渝地区双城经济圈高质量发展”。

实施西部大开发战略是促进区域协调发展的重要一环。全国人大代表、蒙草生态环境（集团）股份有限公司创始人王召明及其团队长期在内蒙古、西藏、青海等地从事种业科研应用转化工作。日前，公司和相关地方签署了“毛乌素百万亩沙地综合治理”项目合作协议，拟治理沙地100万亩以上，“我们有信心、有能力完成好这一项目，助力西部大开发形成大保护、大开放、高质量发展的新格局”。

全国人大代表、青海盐湖工业股份有限公司董事长贠红卫介绍，公司正加快打造世界级盐湖产业基地，逐步完善产业链条，建设4万吨锂盐、500万吨工业盐等项目，“我们借助盐湖资源，开辟动力电池、储能电池、太阳能光伏、熔盐储能、绿氢和储氢产业等产业链新赛道，希望借此带动当地产业集群发展”。

“推进区域协调发展，有效促进了资源在区域间的优化配置。”全国政协委员、金澳控股集团有限公司董事局主席舒心表示，通过产业转移和布局优化，部分资源富足、发展相对落后的地区获得了快速发展机遇；不同区域间加强经济往来，增强了区域经济的整体竞争力，也创造了更多就业创业机会。这些都给区域内的百姓带来实实在在的获得感。

重大战略稳步推进

雄安新区拔节生长，长江经济带活力涌动，粤港澳大湾区勇立潮头……一系列区域重大战略稳步推进，见到实效。

今年是京津冀协同发展上升为国家战略10周年。10年来，京津冀重点领域协同发展水平持续提升，交通一体化网络加快构成，主要城市1—1.5小时交通圈基本形成。全国政协委员、河北交通职业技术学院副院长张运凯认为，京津冀交通立体网络的规模效应显著。随着路网越织越密，三地间产业加速融合，协同创新和产业合作越来越紧密。新业态、新模式不断涌现，产业链由北京延伸至津冀，京津冀协同发展动能强劲。

长江经济带发展战略实施8年来，沿江越来越多居民从中受益。全国人大代表、湖北名羊农业科技发展有限公司董事长刘锦秀说，大别山黑山羊以大别山出产的天然金银花藤、马齿苋等中草药废弃药渣为主要饲草，羊粪便可以加工成有机化肥，这促进了公司与周边地区在技术、运输等方面加强合作，逐渐形成以黑山羊产业为引领、带动周边区县形成产业集群的发展模式，目前整个产业链已带动千余人实现就业。

“前海、河套、横琴等规划方案的出台，为粤港澳大湾区深度融合创造了更有利条件，也为南方科技大学发展提供了新契机。”全国政协委员、南方科技大学副校长金李说，南科大在河套深港科技创新合作区牵头建设粤港澳大湾区量子科学中心。联合香港科技大学、澳门大学和中山大学共同发起粤港澳高校能源科学与技术专业联盟，助推实现“双碳”目标。

全国政协委员、民盟湖南省委会主委何寄华认为，促进区域协调发展，既要强化体制机制创新，立足区域战略定位和资源禀赋提升区域产业竞争力，也要发挥科技创新的引擎作用，为区域协调发展注入新动能。近年来，长三角、京津冀、粤港澳大湾区等地持续强化创新引领，形成了不少高精尖产业集群，为中国经济高质量发展提供有力支撑。

比较优势充分发挥

怎样继续提高区域协调发展水平？今年政府工作报告提出，充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局。报告在“提升东北和中西部地区承接产业转移能力”“支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势地区更好发挥高质量发展动力源作用”“优化重大生产力布局”等多个方面作出部署。

全国政协委员、民进天津市委会专职副主委赵长龙认为，推动京津冀协同发展，应当在提升整体运行效率上继续发力，例如在市场规则、监管及优化投资环境等方面完善市场运行机制，促进人员、资本等要素流动更加便利。加快京津冀协同发展信息化工程步伐，为三地有效落实创新驱动发展战略、资源互通共享等奠定基础。

“广西正全力打造粤港澳大湾区重要战略腹地，大力推进区域融合协作。”全国政协委员、广西民族大学副校长黄晓娟表示，广西民族大学积极进行教学模式改革，培养了一批专业人才，取得积极成效。建议国家新增教育资源今后继续向中西部地区倾斜，支持边疆民族地区高校大力实施教育领域对外开放，承接周边国家“留学中国”需求。

全国人大代表、联泓新材料科技股份有限公司董事长郑月明认为：“绿色发展是推进区域协调发展的重要一环。以我关注的可降解材料产业为例，在政策引导和市场需求共同推动下，近年国内可降解塑料产业有明显进步，技术瓶颈逐步解决，产业规模显著提升。应继续加强区域间企业合作，通过创新研发、技术改造、工艺优化、智能化升级等举措，提升能效水平，推动区域产业协同发展。”

(责编：杨曦、李楠桦)

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