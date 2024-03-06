本报记者 刘华东 张文骁

原标题：中国经济，在风浪中强健体魄、壮实筋骨

【圆桌对话】

嘉 宾：

余淼杰代表（辽宁大学校长）

洪湖鹏代表（浙江省湖州市市长）

杨成长委员（民建上海市委副主委）

2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

察势者智，驭势者赢。政府工作报告指出，综合分析研判，今年我国发展面临的环境仍是战略机遇和风险挑战并存，有利条件强于不利因素。2024年，我们将如何聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，让中国经济继续在风浪中强健体魄、壮实筋骨？本刊特邀请代表委员进行分析。

长期向好的基本面不会变

记者：2023年以来，我国经济持续回升向好，高质量发展扎实推进。今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，请您谈谈对中国经济发展特点及未来走势的认识。

余淼杰：中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变。主要体现在：我国具有14亿多人口的庞大消费人群，是全球第二大消费市场，国内统一大市场的形成对中国经济长线增长起到巨大促进作用，超大规模市场优势正在逐步释放；我国拥有庞大工业体系，产业集聚有利于实现规模经济增长，全产业链供给优势明显；劳动力和人才素质普遍较高，科技创新动能强劲，人才红利正在不断释放；社会主义市场经济体制能够保证各项政策得到贯彻落实。这几大优势及其组合效应，使得中国经济长期向好的基本面不会改变。

洪湖鹏：过去一年，中国经济“稳”的基础在不断夯实。2023年我国国内生产总值同比增长5.2%；居民消费价格指数同比上涨0.2%，消费对经济增长的贡献上升，在国内大循环中的主体作用增强。同时，“进”的动能在加快蓄积。高水平科技自立自强迈出新步伐，传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局。今年的政府工作报告显示，去年我国电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。“好”的态势在持续增强。随着新发展格局加快构建，内需市场潜力加速释放，去年最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，高质量发展扎实推进。

杨成长：党的十八大以来，我国经济结构不断优化，协调发展成效显著。我国积极推动供给侧结构性改革，特别是产业科技化、数字化和生态化效益正在显现，产业的竞争力和安全性进一步提升。今年的政府工作报告提出国内生产总值增长5%左右的发展目标。可以预见，在未来几年我国经济会在合理增长区间内持续稳定健康发展。

扎实推进高质量发展

记者：当前，我国经济恢复仍处在关键阶段，回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但也需要克服一些困难。请您谈谈中国经济如何进一步巩固回升向好基础。

余淼杰：面对百年未有之大变局和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中国经济也有前进中的困难、发展中的烦恼。这要求我们完整、准确、全面贯彻新发展理念，实现创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展。现阶段，要注重有力有效推进乡村全面振兴，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，加快构建国内统一大市场，充分挖掘我国超大规模市场的优势和潜力。

洪湖鹏：促进高质量发展，要更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长。要持续增强创新引领力，聚力推进关键核心技术攻关，大力发展战略性新兴产业，着力推进新型工业化。持续发挥内需驱动力，既要培育壮大数字消费、绿色消费等新型消费，也要稳定和扩大传统消费，完善促进消费的长效机制。持续提升外贸综合竞争力，加快培育服务贸易、数字贸易、跨境电商等新业态新模式。持续提升政策牵引力，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，加强政策工具创新和协调配合，更好支持实体经济发展。

杨成长：推动高质量发展，要着力扩大国内需求。要完善相关政策措施，把推动出口增长作为提升需求的一个重要抓手。多措并举，激发有潜能的消费，培育壮大新型消费，把中央关于绿色家电、绿色建材的补贴政策和激励政策落实到位。在投资方面，大力发展科技服务业、数字服务业等，创新金融产品和金融服务方式，更好地服务企业设备更新和技术改造。

更好激发内生动力和创新活力

记者：习近平总书记在参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调，完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，支持民营经济和民营企业发展壮大，激发各类经营主体的内生动力和创新活力。请您谈谈如何通过一系列举措深化重点领域改革，促进民营经济发展壮大。

余淼杰：民营经济是我国经济的重要组成部分，在国民经济中发挥着重要作用。民营经济要取得进一步发展，既要充分保证民营经济准入，又要强化要素支持，优化涉企服务，加强法治保障，让法治成为最好的营商环境。

洪湖鹏：促进民营企业发展壮大，在市场准入上，要全面落实公平竞争政策制度，积极支持民营企业承担国家重大科技项目，参与全球范围产业分工和资源配置。在要素获取上，加快推进全国统一大市场建设，使各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平获取市场资源。在公平执法上，依法公开监管标准和规则，增强监管制度和政策的稳定性、可预期性。在权益保护上，健全对各类所有制经济平等保护的法治环境，为民营经济发展保驾护航。

杨成长：数据要素市场的培育、发展和健全是深化重点领域改革的关键，要建立适应并服务新质生产力发展要求的市场体系和相关市场制度。以科技作为动力、金融作为催化剂，推动高科技产业持续稳定发展。要打通数字科技产业循环过程中的堵点，推动更多科技成果转化为现实生产力，提升高科技产业竞争力。

(责编：杨曦、李楠桦)

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