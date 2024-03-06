人民网记者 乔雪峰

制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。据工业和信息化部发布数据显示，2023年，全年规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升1个百分点，其中制造业规模以上工业增加值同比增长5.0%，我国制造业总体规模连续14年保持全球第一。

近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布了2024年2月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49.1%，比1月份下降0.1个百分点。

对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，2月份PMI指数小幅回落，主要是春节因素影响。剔除季节性因素，可以认为PMI指数大体平稳，预示经济继续保持平稳恢复态势。

从13个分项指数来看，同1月份相比，出厂价格指数和生产经营活动预期指数上升，新订单指数与上月持平。张立群表示，出厂价格和未来生产经营活动预期指数提高，反映企业生产准备活动趋向活跃。“综合看，经济显现回升迹象。”

中国物流信息中心分析师文韬表示，从分项指数变化可以看出，制造业市场需求相对平稳，市场价格趋稳运行，大中型企业运行稳定，企业预期稳中有升，经济运行总体平稳。

“2月份，尽管春节假期对我国制造业运行短期有所扰动，但市场需求整体相对平稳。”文韬指出，在外需有所收紧的情况下市场需求整体保持相对平稳，显示国内需求继续趋稳回升。从需求结构来看，受春节因素带动，高技术制造业和消费品制造业需求较好释放，两个行业的新订单指数分别为51.3%和52.3%，较上月上升1.1个和2个百分点，制造业发展动力趋于增强。

文韬分析称，2月份，春节因素对制造业运行有所扰动，但企业后市预期稳中有升。一方面，制造业具有内在回稳动力。随着3月份春节因素消退，企业全面复工复产，制造业将较快回升；另一方面，稳经济政策持续发力，新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策将为制造业带来增量需求。

“同时要注意到，需求类指数仍然在荣枯线以下，反映需求不足的企业占比超过60%，需求不足问题仍然突出。”张立群进一步指出，要大力加强政府投资对企业订单和生产的带动作用，着力增强逆周期调节的政策效果，进一步巩固经济回升向好态势。

(责编：乔业琼、吕骞)

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