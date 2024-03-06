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夯实夏粮丰收底气 粮食主产区春灌有序推进

人民网记者 李栋
2024年03月06日10:21 | 来源：人民网
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春雷响，万物长。进入“惊蛰”节气，千里沃野满目春色。眼下，北方的冬小麦正处在返青期，开春后的耕地能否喝好“第一口水”，关乎全年的粮食产量。目前，粮食主产区正全力供水保障春灌顺利进行。

春灌，对春播作物的正常生长和越冬作物的及时返青有着重要作用，也是夏粮丰收的重要保障。3月5日，走进河南省安阳市内黄县东庄镇田间地头，冬小麦返青见绿，处处能见村民为冬小麦灌溉的忙碌身影。

“今年春灌水来得很及时，对小麦返青增产很有好处。”东庄镇村民王顺平说，技术人员深入田间查看灌溉情况，同时指导大家做好田间管理，让大家吃下了“定心丸”。

“今年春灌，预计引水量1000多万立方米。”内黄县水旱灾害防御保障中心主任胡社成介绍，当前，冬小麦进入浇灌返青水高峰期，通过引安阳河水、汤河水穿卫（卫河）工程，可满足附近5个乡镇8万亩耕地灌溉用水。

近期，水利部部署各地切实加强农业用水管理，做好春灌组织、协调、指导和调度，稳定灌溉面积，实现应灌尽灌。“今年加快现代化灌区建设改造，实施1000处以上大中型灌区改造升级，预计新增恢复改善灌溉面积5000万亩以上，深入推进49处数字孪生灌区建设，健全灌区管理运维机制和政策标准，推动农田灌溉自动化、灌溉方式高效化、用水计量精准化、灌区管理智能化。” 水利部相关负责人介绍。

随着气温逐步回升，中原小麦主产区自南向北陆续进入旺盛生长期。《河南省2024年小麦春季测墒灌溉技术指导意见》明确，各地要抢抓农时，在做好土壤墒情监测的基础上，切实加强春季麦田水分管理，因苗因墒因地指导农民科学灌溉。

“去年麦播以来，河南省大部分地区土壤墒情适宜，气象条件总体有利，越冬期小麦苗情好于常年，基本实现安全越冬。据农情调度，越冬期全省一、二类苗占比89.4%，三类苗占比10.3%，苗情整体好于常年。前一阵的降水天气，也为春季冬小麦返青生长提供了充足墒情条件。”河南省土壤肥料站相关负责人对今年的丰收信心十足。

据水利部黄河水利委员会相关人士介绍，针对3月—5月黄河流域陆续进入春灌用水高峰期的情况，已组织对内蒙古、河南、山东3省区9个灌区开展调研督导，因地制宜指导采用先远后近错峰灌溉、落实改建涵闸临时供水保障等措施，同时组织研判来水用水情况，加强实时精准调度，切实解决实际困难和问题，确保春灌用水。

“粮食主产区的春灌浇水既可以防止倒春寒影响，也有效防止冻害发生。”农业专家建议，夏粮作物产区浇水作业同时配合施肥，保证进入灌浆期，小麦株数不受影响，夯实夏粮丰收底气

(责编：乔业琼、吕骞)
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