原标题：新一轮“以旧换新”是推动经济高质量发展的重大举措

本报两会报道组 韩昱 毛艺融

上产线、赶项目、抓研发……龙年春节后众多上市公司生产线一派繁忙景象。在位于广州经济开发区的一家上市公司生产车间里，上百条生产线上的精密设备快速运转。“这是2月份公司刚采购回来的一批新设备。高速柔性封边机、超高速全自动数控裁板锯等投入使用后，将大幅提升出材率，还能更好地满足消费者的家具制造需求。”该公司相关负责人对《证券日报》记者介绍。

这只是设备更新大潮之下的一个缩影。2月23日召开的中央财经委员会第四次会议研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。会议强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费，既利当前、更利长远。3月1日，国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

大规模设备更新和消费品以旧换新的部署将涉及哪些行业领域？还有哪些配套措施值得期待？就上述问题，《证券日报》记者对消费电子、汽车模具、智能制造等领域上市公司进行广泛调研，同时邀请了多位全国两会代表委员、专业人士进行解读。

既是消费升级更是生产变革

2023年底举行的中央经济工作会议，在“着力扩大国内需求”这一重点工作部署中，就提到“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。

加快产品更新换代是推动经济高质量发展的重要举措。“这是拉动投资和扩大内需的现实需要，也是提高国民经济循环质量和居民生活水平的现实需要。”全国政协委员、申万宏源证券首席经济学家杨成长对《证券日报》记者表示，这一举措将扩大消费规模，加快建设现代化产业体系，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。

设备更新是固定资产投资额增长的主要动力。根据粤开证券研报，固定资产投资中，按构成分，设备工器具购置占比在18%左右；按建设性质分，改建投资占比在14%左右。汽车、家电等耐用消费品占限额以上企业商品零售总额比重在35%左右。

“传统的需求刺激政策通常直接作用于增量，而设备更新和以旧换新呈现出‘从存量中挖掘增量’的政策思路调整。”粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒在接受《证券日报》记者采访时认为，具体到政策效果方面，有助于统筹扩大有效需求和供给侧结构性改革，夯实经济回升向好基础，加快经济绿色转型。

作为高端工业母机的领军企业，科德数控除了研发、生产高端数控机床，其在机床关键功能部件的生产加工过程中也需要用到工业母机，设备的更新和扩充有效推动了公司高质量发展。“预计2025年、2028年公司产能可达到2023年产能的约1.4倍、3.1倍。”该公司董事、董秘朱莉华告诉记者，国产高端数控机床目前供不应求，公司急需快速扩产，除了部分生产设备是自制外，还需要引进高端工业母机及生产辅助设备。而其产业链下游的客户由于中低端设备无法满足高端制造业加工需求和产品迭代升级的考虑，目前也存在更新设备的需求。

设备更新助力产业转型升级

在大规模设备更新和消费品以旧换新的过程中，具体将是哪些行业进行设备更新、消费品换新，又将如何更新、换新？

从设备更新角度看，中央财经委员会第四次会议指出，“要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造”。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对记者表示，需重点关注工业自动化、通用设备领域，特别是机床、锅炉、油气装备、纺织服装机械等生产类设备。其中，工业制造的基础设备机床类设备将是受益环节之一。“在产业链自主可控的趋势下，高档数控机床的国产化进程将会加速。”他说。

“会议的部署意在助力产业转型升级，而产业升级离不开硬件设备的更新换代。”中国银行研究院研究员梁斯对《证券日报》记者表示，特别是部分重大装备领域、大规模设备更新需要相应的政策支持，包括工业自动化、通用设备等设备更新需要重点关注。

泰禾智能是基于AI视觉识别技术的智能化装备和服务的提供商，公司相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司致力于为农副食品、果蔬、煤炭及其他矿石类、再生资源等领域的生产型企业提供智能检测分选装备与智能包装装备等服务，在大规模设备更新的背景下，公司将继续坚持核心技术自主研发、打造自身智能化绿色工厂，切实推动智能化装备相关技术的进步与创新，为客户的设备升级换代提供强有力支持。”

从消费品以旧换新角度看，中央财经委员会第四次会议指出，“鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新”。

在1月26日国务院新闻办新闻发布会上，商务部部长王文涛介绍，今年促消费的一个重点是将推动汽车、家电等以旧换新。

目前，我国汽车和家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。商务部数据显示，2023年，汽车保有量约3.4亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，一些家电使用了十多年、二十年，更新换代的需求和潜力很大。

谈及消费品以旧换新补贴的领域，华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜在接受《证券日报》记者采访时认为，从具体领域看，家电支持领域或主要是绿色、智能家电。

吉利集团相关负责人表示，“以旧换新”政策将有效撬动增量和存量两个市场，拉动汽车消费，有望开启汽车行业新一轮上升周期，公司将紧紧抓住机遇，开启“春季购车节”对购车的消费者进行补贴。

“家电和汽车是典型的大宗消费，对消费带动作用突出。”梁斯表示，随着政策细则的发布及落地，消费者购买汽车或家电等产品积极性有望提升，行业发展也将迎来新机遇。通过引导供给端加快绿色化、智能化产品创新，不仅能够巩固我国相关领域的技术优势，也能够加快推动经济低碳绿色发展。这些部署能够撬动潜在需求转化为现实需求，巩固经济延续回升向好势头。

相关政策支持值得期待

中央财经委员会第四次会议强调，“要坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。”业界认为，政策落地亦可期待配套措施的支持。

“当前企业和居民对于主动进行设备更新和以旧换新的意愿不高，一是设备还能正常使用，二是更新换代需要额外支付费用。”罗志恒认为，因此需要财政、货币等政策协同支持，通过激励措施充分调动企业和居民的积极性。

从财政政策角度看，红塔证券研究所分析师杨欣认为，一方面，可以加大财政补贴力度，鼓励居民和企业以旧换新；另一方面，可以出台或延续针对性的税收减免政策，比如延续乘用车购置税减免政策等。同时，可以扩大政府采购范围，尤其是对节能环保设备、智能化设备等的采购。

会议还提到，“对消费品以旧换新，要坚持中央财政和地方政府联动，统筹支持全链条各环节，更多惠及消费者”。罗志恒表示，在落实好固定资产加速折旧、税费减免等优惠政策，扩大政府绿色采购范围、加大政府采购支持力度外，中央和地方财政也可共同出资，采用补贴、以旧换新、积分奖励等多种方式，引导企业和居民选购。

“在现有研发费用税前加计扣除等税费优惠政策之外，如能进一步对企业创新给予税收支持，加强设备更新换代的财政补贴力度，必将激励更多企业加大研发投入、加快技术改造和设备更新，培育壮大新动能。”全国人大代表、金后盾专用装备制造集团有限公司董事长李彦平说。

从货币政策角度看，杨欣预计，可扩大专项再贷款规模，提高中长期贷款资金支持力度。

2022年9月7日召开的国务院常务会议提出，对高校、职业院校和实训基地、医院、地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型和中小微企业、个体工商户等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年。随后，中国人民银行宣布，设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。

罗志恒认为，当前可重启专项再贷款工具。

“也可提供优惠利率贷款，提振金融机构业务开展意愿。金融机构借助配合政策便利，推出或升级相关信贷品种，可更好支持相关业务开展。”梁斯补充说。

除了财政和货币政策支持外，田惠敏认为，资本市场具有连接科技、产业、资本的枢纽功能，能够有效促进创新要素形成，赋能科技成果转化，进而提升全要素生产率，推动经济高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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