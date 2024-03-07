上交所走访上市公司数量已逾170家 龙头链主企业修炼内功注重回报
上证报中国证券网讯（记者 林淙）走访调研上市公司工作正在持续深入展开。截至目前，上交所已实地走访170余家上市公司，深入一线了解上市公司经营发展情况，面对面为公司排忧解难。
这其中，一批龙头、链主企业尤其值得关注。作为产业链发展的“领头羊”，如何引领产业链攻坚克难、创新升级，是其“必答题”。
构建新型能源体系 助力形成新质生产力
沪市主板蓝筹聚集效应明显，尤其是关系国民经济的重点行业。以沪市能源公司为例，其通过技术改造、设备更新、工艺升级、数字赋能等方式，引领产业焕新升级，积极抢占未来能源科技制高点。
本次调研中，中国海油表示要全力统筹好科研投入和产出效率，在科技创新能力建设上实现新提升。一直以来，公司聚焦深水深层勘探开发、低边稠油田高效开发等关键核心技术攻坚，支撑油气储量增长。持续推进海上无人化平台及智能油田建设，“深海一号”建成世界首个具备远程遥控生产能力的超大型深水平台。公司预计2023年净产量达到约675百万桶油当量。新能源技术方面，公司推动新能源与海上油气生产融合发展。公司表示，未来将扎实推进增储上产、科技创新和绿色发展三大工程，实施提质增效升级行动，提升价值创造能力。
光伏发电作为新能源领域的重要组成部分，不仅是实现能源结构清洁化、多元化的关键技术路径，还是促进能源生产和消费革命的主力军。隆基绿能董事长钟宝申表示，“新质生产力体现在‘新’和‘质’上，主要在新产业、新材料、新能源方面能够产生这一成果，是符合社会未来发展趋势的可持续生产方式。”他认为，打造光伏产业的新动能，首要方向是提质增效：要不断提升光伏的发电效率，降低生产过程中的成本和能耗，并且降低生产过程对环境的影响。据介绍，日前，隆基绿能嘉兴基地开发实施了30多项数字化用例推动智能制造，成为全球光伏行业唯一入围“灯塔工厂”的企业。
从原料、设备、市场的“三头在外”，到如今实现全球领跑，中国光伏产业书写了飞跃式发展的样本。在行业发展的新阶段，面对产业的阶段性和结构性问题，通威股份展示了充足的信心。调研中公司表示，从行业看，光伏发电在全球能源结构中扮演着越来越重要的角色。从自身而言，公司抓住“技术研发”这个牛鼻子，2020-2022三年间累计研发投入超过70亿元；截至2022年底研发人员超过3500人；光伏制造板块专利授权专利近1400件，高纯晶硅和太阳能电池市占率连续多年稳居世界第一。
聚焦细分领域培育差异化发展优势
沪市不仅有上下游一体的龙头企业，也有深耕某一环节发展的“链核”公司。本次上交所调研走访了沪市细分行业的头部公司。不少公司负责人表示，要将赛道做细、做精，助推产业价值高端化，做强比较竞争优势。
调研中，公牛集团副总裁刘圣松表示，近三十年来，公司打造了电连接、智能电工照明、新能源三大业务板块，围绕民用电工及照明领域形成了长期可持续发展的产业布局。 在此基础上，公司积极把握消费升级、智能化、新能源的时代趋势，以用户需求为中心开展产品创新，累计有效专利授权2379项，软件著作权59项。2023年前三季度，公司实现营收116.07亿元，同比增长10.81%；归母净利润28.13亿元，同比增长19.13%。
“从行业预期来看，公司所处的饮料行业是快速变化、充分竞争的，而细分的能量饮料市场依然有一定的增长空间。”走访调研东鹏饮料中，公司相关负责人如是表示。业绩预告显示，公司2023年预计实现归母净利润19.89亿元至20.61亿元，同比增幅38%-43%。
大市值公司估值有待进一步重塑
当前，沪市500亿以上公司有170家，数量较前两年进一步扩容。尤其是“中特估”提出以来，大市值公司的估值有所修复，超过110家公司股价涨幅跑赢大盘，工业富联、中科曙光等涨幅超过100%。
但调研中，不少头部企业反映估值未能体现公司的经营质量和投资者回报水平。具体来看，市值500亿元以上沪市公司主要分布在金融、能源、交通等行业，其中超六成公司市盈率低于行业。如汽车龙头公司上汽集团、长城汽车市盈率分别为11倍、24倍，均大幅低于整体法计算下行业市盈率38倍；光伏行业龙头隆基绿能、通威股份市盈率分别为11倍、5倍，均大幅低于行业18倍的水平。
为提振投资者信心，大市值企业积极采取分红、回购、增持措施。2023年以来，沪市千亿市值公司中有25家推出回购计划，金额上限约240亿元；有27家推出股东增持计划，金额上限达124亿元。如药明康德一天内回购10亿元，足额完成回购方案。自2018年上市以来，公司每年现金分红比例稳定在30%，持续以真金白银回馈投资者。再如中国海油上市以来坚持每年派发两次现金分红，积极与股东分享公司经营成果。（来源：上海证券报·中国证券网）
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