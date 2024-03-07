上证报中国证券网讯（记者 林淙）2024年政府工作报告提出，要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”“积极培育新兴产业和未来产业……加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展”等。生物医药行业是关系国计民生的战略性新兴产业，是健康中国建设的重要基础，也是科技和产业竞争力的重要体现。

以沪市为例，近年来，生物医药行业上市公司积极发挥各自优势，不断推进自主创新、数字化转型、国际化布局，在化学药、医疗器械、中药、医药流通、医疗服务等细分领域实现了更快更好发展，更好满足了人民群众多元化、多层次的健康需求。立足医疗高质量发展，来自相关沪市上市公司的代表委员也将从不同角度为生物医药行业建言献策。

今年全国两会期间，全国人大代表，广药集团党委书记、董事长，白云山董事长李楚源提出，要大力推动生物医药向数字经济方向发展。“数字化是生物医药健康行业转型的必然趋势，但如何实现数字化，亟待规范指引。”对此，李楚源建议，应结合行业特点，制定生物医药健康行业数字经济领域的法律法规，并构建有效支持生物医药健康行业数字化的财税金融政策体系，降低企业数字化转型成本。同时，促进研发和应用两端紧密合作，重点打造一批全国性生物医药数字化转型示范企业。

李楚源还将目光投向社会生育问题，建议发挥中医药优势辅助生殖。“经过走访调研，我们发现有近70%的民众将‘养得好’放在生育孩子之首。优生优育已经深入人心，但也引发了一些养育焦虑。此外，不孕不育率上升也是生育率下降的因素之一。”李楚源认为，针对上述问题，多维度加大政策支持力度。对此他建议，加大育儿补贴、个人所得税减免优惠力度，增加男性陪护假和育儿假期，为育龄女性提供更多就业支持。他还建议，提升辅助生殖水平，充分发挥中医药在妇女儿童预防保健和疾病诊疗中的独特作用，积极推广中医药的适宜技术和方法，提高中医药在辅助生殖中的应用。

全国人大代表、华海药业总裁陈保华也在两会期间提交了多份关于医药行业的建议，主要涉及药品专利期限补偿制度。陈保华提出，由于我国的药品专利期限补偿制度对药品出口未作出明确的“出口豁免”特别规定，有可能对国内市场和国际市场不加区分地实施专利保护。由此产生的弊端是，在专利权延长期内，限制了我国制药企业制造、使用和销售以出口为目的该品种的原料药、仿制药。陈保华表示，“这导致部分其他国家将比我国药企早五年抢占国际医药市场。这对于我国原料药出口和制剂出口乃至整个国家医药产业国际化发展的打击无疑是巨大的，还会造成制药企业外迁、医药产业空心化的严重后果。”

“我国制药企业近6000家，既是国际原料药生产大国，也是国际仿制药主要供应商。但相对于欧美国家，我国的化学药研发、生产起步比较晚，仿制药国际市场占有率还不及印度，要实现 ‘制药大国’向‘制药强国’跨越的梦想，必须着力完善制度机制，以便更好发挥法律的引领保障作用。”据此，陈保华提出，药品专利期限补偿制度不应该将权利事实扩展到中国之外的国家和地区；不应该限制以出口为目的的正当商业行为；不应该损害我国医药产业国际化发展。

陈保华建议，在专利法第四十二条中增设第四款“出口豁免”例外规定，即在药品专利权延长期内，以出口为目的或最终以出口为目的的原料药和制剂的研发、制造、使用、销售、许诺销售和进口等行为不构成侵犯专利权。（来源：上海证券报·中国证券网）

(责编：杨曦、陈键)

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