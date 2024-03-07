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1688升级买家服务

2024年03月07日19:19 | 来源：中国网科技
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原标题：1688升级买家服务：0元下单、一件包邮、两三天收货、退货包运费

　　平替经济正在“攻入”包邮区，将电商的内卷从价格力推向服务力。

　　从3月8日开始，源头厂货直销平台1688的买家将体验到全新升级后的服务——0元下单、一件包邮、两三天收货和退货包运费。

　　这背后是1688推出的四大买家采购体验升级：全场可赊、全场包邮、预计达和信任退。能提供上述服务的商品都将清晰“亮标”，让买家“找挑”更便捷。

　　据悉，1688之所以选择“三八国际妇女节”推出这些服务，是因为目前平台用户以95后和00后女性为主。

　　全场可赊指的是买家可以先采后付、先货后款，符合信用标准的买家均可开通此服务，确认收货后下个月8日自动还款。

　　全场包邮指的是一件起批且包邮，包邮范围参照C类电商平台。

　　预计达指的是买家可以看到商品什么时候发货、什么时候到货，最晚72小时收货。

　　信任退指的是平台根据大数据和AI算法，针对买家的退货和退款等售后需求，提供千人千面的个性化解决方案，其中所有买家均可享受退货包运费服务，而且是免费上门取件。平台测试数据显示，支持该服务的商家平均订单量增加了42%，售后纠纷下降了48%。

　　退货包运费将在3月份覆盖所有现货商品。3月28日1688商人节当天，四项服务升级将全面覆盖参与商人节的商家和商品，预计一年内实现全平台覆盖。

　　四项服务里，对C类买家利益更大的是包邮买和免费退，这意味着批发的价格也可以享受零售的服务。过去很多商家都是至少两件起批，一般不包邮，买家收到货后不满意想退货，往往发现运费比商品价格还高。而对B类买家来说，“赊购”和发货时效更重要，有账期意味着更低的资金成本，能及时收货意味着不会错失商机。

　　最大的受益者是小B商家，比如搞副业的年轻创业者(小红书的博主、宝妈、大学生)、抖音和快手的主播、网店小卖家、带货达人和社区团购“团长”等。他们的测款、测品、定制、打样等需求往往都是碎片化小单，包邮买和免费退让他们做小生意更轻松。

　　小B商家对下游零售市场的热卖趋势和商机很敏锐，过去面临的一个痛点是商家发货慢，而且到货时间不确定，要催着甚至求着商家早点发货。很多时候只能眼睁睁看着有货的同行大卖，等自己收到货后，这一波商机可能也就过去了。

　　去年，电商都在“内卷”价格力。源头厂货具备“出厂价”优势，让用户可以扔掉计算器，因此大量年轻用户疯狂涌入全网源头1688“挖宝”，推动1688买家数和商家数频频突破公司成立24年历史新高，平替经济彻底爆火。

　　同时，1688的业务布局也顺势而为，从传统批发领域拓展到直连消费者和海外市场。小B生意人和C类消费者的增多，以及B和C买家身份越来越模糊，倒逼1688和源头厂商在服务上向零售电商看齐。过去买家退货往往需要按照重量来计费，如今1688的包邮买免费退，让用户也可以扔掉体重计了。

　　1688曾对外透露，今年将重点投入资金到买家体验升级上，投入金额是去年的3倍，前年的6倍。同时， 对商家进行补贴，鼓励商家升级服务。据悉，1688今年75%的流量将向能提升上述四项服务的商家和商品倾斜。

(责编：曹淼、李源)
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