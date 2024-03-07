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第40次南极考察丨“雪龙2”号离开秦岭站踏上归程

2024年03月07日20:14 | 来源：新华网
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　　新华社南极秦岭站3月7日电（记者周圆）北京时间7日，执行中国第40次南极考察任务的“雪龙2”号在南极秦岭站载上考察队员，启程返回中国。

　　“雪龙2”号于6日抵达南极秦岭站，这是本航次第三次停靠该站。停靠期间，69名考察队员分批次搭乘船载直升机上船。接下来，“雪龙2”号将经停澳大利亚纽卡斯尔，部分队员将在此下船，搭乘国际航班回国。“雪龙2”号预计4月中旬抵达上海。

　　本次考察期间，“雪龙2”号已航行2.5万余海里，7次穿越西风带，顺利完成秦岭站建设保障任务，执行阿蒙森海大洋调查，在新西兰利特尔顿港举行公众开放日活动，并在赤道附近成功救援一艘遇险船只和船上4名船员。此外，“雪龙2”号还积极开展国际合作，帮助运送23名韩国考察队员从韩国张保皋站前往利特尔顿港。

　　中国第40次南极考察由自然资源部组织。考察队由来自国内80余家单位的460多人组成，搭乘“雪龙”号和“雪龙2”号于2023年11月1日从国内出发。“雪龙”号已于日前驶离南极中山站，开始返航。

(责编：胡永秋、卫嘉)
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