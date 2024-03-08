李 贞 方梓妍

在浙江省杭州市，无人驾驶出租车停靠于杭州市民中心附近，等待乘客上车。

龙 巍摄（人民图片）

3月4日，一辆无人驾驶小巴在北京市郝家府地铁站至城市图书馆间载客运行。

张秀科摄（人民图片）

3月3日，装载着出口汽车的海铁联运班列驶入山东港口烟台港汽车码头。

唐 克摄（人民图片）

高效的物流运输，便捷的出行体验，加速落地的智能网联汽车应用……当前，在智慧交通建设中，数据要素提供了重要助力。

国家数据局等17部门日前印发的《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》），提出实施“数据要素×交通运输”行动，包括提升多式联运效能、挖掘数据复用价值、推进智能网联汽车创新发展等方面内容，为智慧交通建设开启加速度。

多式联运提效

《行动计划》提到“提升多式联运效能”。多式联运是指将公路、铁路、航运等不同的运输方式进行协调、转换和衔接，形成高效、便捷的综合运输体系，具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点。

在东部沿海，一列列装载着大型工程机械产品的火车，从江苏省徐州市淮海国际陆港铁路集散中心驶出。仅需半天，这些设备将抵达连云港港口，通过海运运往国际市场。据徐州淮海国际陆港运营有限公司相关负责人介绍，2021年底，徐州—连云港海铁联运班列首次开行。“铁路箱下水”“一单制”“海铁联运+抵港直装”等便利化服务，提升了班列运输时效和便利化水平，降低了企业综合物流成本。

在西部内陆，地处山区的贵州省贵阳国际陆港一派繁忙。一条条铁轨通向远方，装卸集装箱的货车络绎不绝。2023年5月，贵阳国际陆港以广东省广州市南沙港作为口岸港，优化海关通关和港口调拨等多个环节衔接。货物在贵阳完成申报、查验、放行，原箱快速出入广州南沙港，实现跨省铁海联运“一港通”快速通关模式。“我们相当于把海港搬到内陆，通过铁路运输将货物运送到沿海港口，直接装船出海，实现铁海联运。”贵阳国际陆港有限公司副总经理周斌介绍，该服务能压缩50%的通关时间，节约3至5天的运输时间。

推动多式联运高质量发展是优化调整运输结构、构建现代综合交通运输体系、加快建设交通强国的重要内容。

交通运输部数据显示，截至2023年10月，全国已累计创建116个“国家多式联运示范工程”，基本覆盖国家综合交通枢纽城市和国家综合立体交通网主骨架。全国申请验收的示范工程实际完成投资超200亿元，带动上下游超过1000家企业参与多式联运相关工作，为畅通国内国际经济循环提供了重要支撑。2022年，示范工程共完成集装箱多式联运量约720万标箱，与公路运输相比，降低物流成本超100亿元。

2月28日，交通运输部部长李小鹏在新闻发布会上表示，下一步，交通运输部将大力发展多式联运“一单制”“一箱制”，加快补齐城乡末端服务短板，提升国际物流供应链总体效率。推进多式联运关键数据共享，加快推进智慧物流创新发展。

建设数据服务

《行动计划》提出“支持交通运输龙头企业推进高质量数据集建设和复用”。

用好数据，能为旅客出行提供更便捷的服务。

“数据作为新型生产要素，是民航行业数字化、网络化、智能化的基础。”中国航信副总经理梁海峰介绍，中国航信正充分发挥数据要素叠加倍增作用，促进数据要素转化为实实在在的生产力，加速推进智慧民航应用场景的落地实施。

在广东省广州市白云国际机场，旅客可以“一脸走天下”。在自助值机机上，旅客点击“人脸识别”按键，再刷身份证进行验证，一次注册过后就可以直接刷脸值机，大大提升了从值机到登机的效率。

目前，“出行一张脸”自助服务已应用于广州、上海、成都等地的30余个机场，为超过2000万人次的旅客提供了安全便捷的人脸识别服务。这项服务只需要旅客提供单独授权的面部信息，就可以顺利完成全流程各个节点的顺畅通行。这不仅提升了旅客的出行体验和效率，也保障了其安全性。

智慧行李全流程跟踪服务，则大大提升了民航行李的运输质量。“航信通”全流程无纸化智慧出行解决方案，已覆盖全国39家航空公司、230多家机场，为超过4.5亿人次旅客提供“无纸化”便捷出行体验。

梁海峰表示：“接下来我们将进一步完善公司数据治理体系，继续挖掘数据价值，释放数据价值，推动更多民航创新场景实现。”

用好数据，还能提升货物运输效率，推进贸易便利化。

在福建省厦门市海天码头，满载出口货物的集装箱车驶入闸口，司机就会第一时间收到短信指令，之后按要求直接把车开往海关指定区域即可，无需中转等待。

高效地运转，得益于厦门数字口岸平台推出的“智能云分流”功能。该功能解决了以往出口货物在码头流转程序繁琐、用时较长的问题，货物在码头内装卸和运输的次数减少50%，时间压缩90%。

“对外贸企业来说，通关时间少一分钟，企业竞争力就多一分。”中国（福建）自贸区厦门片区管委会信息化服务中心主任吴志强介绍，厦门数字口岸平台已完成200余项功能建设，推出了一系列数字化、集成化的创新服务。比如实现海运物流链全流程可视化，简化装卸流程，优化运输动线，缩短货物在码头周转和堆存的时间，让进出口货物更高效。聚焦航空物流进口查验环节，实现空港“通关+物流”全链条信息互联互通，为企业带来便捷新体验。

推广自动驾驶

“推进智能网联汽车创新发展，支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点”也是《行动计划》中提到的一项举措。

近年来，自动驾驶商业落地加速，应用场景不断丰富。

前不久，在湖北省武汉市，百度“萝卜快跑”无人驾驶汽车平稳驶过杨泗港长江大桥和白沙洲大桥。近年来，武汉市积极开展自动驾驶商业化示范应用，支持自动驾驶接驳、自动驾驶物流等多种服务场景加速落地。数据显示，2023年，国家智能网联汽车（武汉）测试示范区拥有常态化运行自动驾驶车辆（含自动驾驶出租车和无人巴士）近500辆，全年自动驾驶出行服务订单73.2万单，服务90万人次出行。

近日，在北京市，百度、小马智行、AutoX安途和文远知行4家企业旗下的智能网联乘用车，获准在北京经济技术开发区（北京亦庄）至北京大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳。乘客可通过手机预约无人驾驶汽车前往大兴国际机场。“车上没有驾驶员，但整个行程平稳舒适。”抢先体验了该服务的张女士表示，在座位前的电子显示屏上可以看见路况和行驶路线，车辆可自动完成盘绕匝道、通过高速收费站等一系列动作。

在货运领域，智能网联汽车同样大有可为。

今年1月，小马智行获准在京津塘高速北京段、天津段提供自动驾驶高速货运服务，在国内首次开启跨省高速自动驾驶的货运物流。

据介绍，自动驾驶重卡的车头和两侧安装着多个毫米波雷达、摄像头、激光雷达，能判断出车前方1公里范围内各种情况。传统重卡在转弯过程中一般存在视野盲区，但自动驾驶重卡的屏幕会显示出360度激光雷达等装备感知到的一切。即使在夜晚没有光照的情况下，雷达也能感知到前方障碍物。而根据附近每辆汽车行驶的速度，自动驾驶重卡还可以实时调整自己的车速，保障安全行驶。应对各种路况，自动驾驶系统可以做到毫秒级反应。

经过1个多月的试点运营，自动驾驶重卡已多次在京津之间的高速公路上运送货物，未来也计划不断丰富货源、提高运输频次、扩大车队规模。小马智行相关负责人表示，通过打通往返京津的高速干线物流货运网络，实现华北地区L4级别自动驾驶重卡物流运输，为更大范围内的自动驾驶高速货运积累了经验，将进一步助推干线物流自动驾驶的落地。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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