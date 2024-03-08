人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

激发亿万市场主体活力

本报记者 姚昆
2024年03月08日08:45 | 来源：光明日报
小字号

原标题：激发亿万市场主体活力

春回大地，万象更新。眼下，各行各业千帆竞发，亿万市场主体活力奔涌，共同绘就了朝气蓬勃的发展新图景。

作为我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，市场主体在国家发展中发挥着十分重要的作用。如何进一步激发市场主体活力，助力经济高质量发展？本刊就此问题邀请代表委员畅谈思考。

强服务

增添发展信心

推动降低企业生产经营成本、加强金融对实体经济的支持、深化“互联网+政务服务”……近年来，一系列政策举措，为市场主体的成长增添了信心和底气。

对此，江苏省盐城市委书记周斌代表深有体会：“解难题、强服务、送政策，对于企业来说，给的不只是‘白纸黑字’，更是‘真金白银’。”

“加快办事速度，提升服务温度，营造适宜生态，配套走心政策。”周斌代表介绍，“近年来，盐城推出工程建设、项目审批、服务企业等配套政策，制定具体举措，相继出台‘民营经济发展20条’‘服务业10条’等惠企政策。同时，以‘放管服’改革为重点，依托‘互联网+政务服务’体系，持续推进‘一窗受理、一网通行’不见面审批改革，全市95%以上涉企政务服务事项实现网上办理，受到企业欢迎。”

“市场主体有活力，经济发展有动力。”周斌代表表示，要从企业的实际需求出发，聚焦企业急难愁盼，精准回应企业诉求和关切，以优质高效的个性化服务，不断增强企业信心。当好“店小二”，把政策“大礼包”送到企业心坎上，才能不断将政策红利转化为企业的发展活力。

优环境

注入发展能量

营商环境是市场主体生存发展的土壤，良好的营商环境更是支撑高质量发展的沃土。

“党的二十大报告提出，完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境；营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”在中国科学院大学公共政策与管理学院教授马一德代表看来，“优化营商环境对于激发市场主体活力非常关键。”

近年来，我国持续优化营商环境，各类市场主体活力迸发。马一德代表说：“例如，为促进民营企业发展壮大，相关部门或地区在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面推出和落实了一批政策，已初见成效。但也要认识到，优化营商环境需持续发力。”

“法治是最好的营商环境。”长期深耕民商法、知识产权法等研究领域，马一德代表对优化法治化营商环境尤为关注。他建议，要充分发挥法治优势，进一步提升法治化水平，持续健全法律法规体系，规范行政处罚自由裁量权，创新监管方式，提升监管效能，营造稳定、透明、规范、可预期的法治环境。

促创新

提升发展质量

创新是引领发展的第一动力。今年的政府工作报告提出，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

“唯创新者强，只有以改革创新之变激发创造发展之力，不断塑造发展新动能新优势，才能实现高质量发展。”美锦能源董事长姚锦龙委员以氢能产业为例介绍，“氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，在推动能源转型过程中，创新必不可少。”

“新科技创造新动能，新产业带来新机遇。”南京邮电大学校长叶美兰代表长期关注科技创新、产业数字化转型等问题。围绕推动下一代互联网基础设施建设与应用创新，她曾建议，通过标准制定、网络能力提升和创新应用三个方面，加速推动下一代互联网技术发展，支撑产业数字化转型。

“市场主体是引领产业发展的关键力量，要大力培育其创新根基。”在多年的工作和调研中，叶美兰代表发现，受技术、资金、人才等因素的制约，一些市场主体特别是中小企业，面对数字化转型升级，还存在“不会转型”“不敢转型”“不愿转型”等问题，影响了其发展活力的进一步释放。对此，她建议，聚焦企业创新发展中的难点、堵点，在政策、市场、资金等方面予以支持，推动科技创新和产业发展深度融合；积极培育一批龙头企业，支持搭建产业创新联合体，引导鼓励产业链上下游企业联合创新，实现共赢。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：2月末我国外汇储备规模32258亿美元
　　人民网北京3月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2024年2月末，我国外汇储备规模为32258亿美元，较1月末上升65亿美元，升幅为0.2%。 2024年2月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。…
《财米油盐》两会@你|小老板们如何“支棱”起来？两会再来加把劲
　　中小企业，是国民经济和社会发展的主力军，也是扩大就业、改善民生的重要力量。 当前，我国经济持续回升向好的基础尚不稳固，针对中小企业在经营发展中遇到的现实问题，来自国家发改委、财政部、商务部、人民银行和证监会的5位部长在3月6日下午的记者会上传递出了不少好消息。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部