本报记者 姚昆

原标题：激发亿万市场主体活力

春回大地，万象更新。眼下，各行各业千帆竞发，亿万市场主体活力奔涌，共同绘就了朝气蓬勃的发展新图景。

作为我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，市场主体在国家发展中发挥着十分重要的作用。如何进一步激发市场主体活力，助力经济高质量发展？本刊就此问题邀请代表委员畅谈思考。

强服务

增添发展信心

推动降低企业生产经营成本、加强金融对实体经济的支持、深化“互联网+政务服务”……近年来，一系列政策举措，为市场主体的成长增添了信心和底气。

对此，江苏省盐城市委书记周斌代表深有体会：“解难题、强服务、送政策，对于企业来说，给的不只是‘白纸黑字’，更是‘真金白银’。”

“加快办事速度，提升服务温度，营造适宜生态，配套走心政策。”周斌代表介绍，“近年来，盐城推出工程建设、项目审批、服务企业等配套政策，制定具体举措，相继出台‘民营经济发展20条’‘服务业10条’等惠企政策。同时，以‘放管服’改革为重点，依托‘互联网+政务服务’体系，持续推进‘一窗受理、一网通行’不见面审批改革，全市95%以上涉企政务服务事项实现网上办理，受到企业欢迎。”

“市场主体有活力，经济发展有动力。”周斌代表表示，要从企业的实际需求出发，聚焦企业急难愁盼，精准回应企业诉求和关切，以优质高效的个性化服务，不断增强企业信心。当好“店小二”，把政策“大礼包”送到企业心坎上，才能不断将政策红利转化为企业的发展活力。

优环境

注入发展能量

营商环境是市场主体生存发展的土壤，良好的营商环境更是支撑高质量发展的沃土。

“党的二十大报告提出，完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，优化营商环境；营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。”在中国科学院大学公共政策与管理学院教授马一德代表看来，“优化营商环境对于激发市场主体活力非常关键。”

近年来，我国持续优化营商环境，各类市场主体活力迸发。马一德代表说：“例如，为促进民营企业发展壮大，相关部门或地区在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面推出和落实了一批政策，已初见成效。但也要认识到，优化营商环境需持续发力。”

“法治是最好的营商环境。”长期深耕民商法、知识产权法等研究领域，马一德代表对优化法治化营商环境尤为关注。他建议，要充分发挥法治优势，进一步提升法治化水平，持续健全法律法规体系，规范行政处罚自由裁量权，创新监管方式，提升监管效能，营造稳定、透明、规范、可预期的法治环境。

促创新

提升发展质量

创新是引领发展的第一动力。今年的政府工作报告提出，充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

“唯创新者强，只有以改革创新之变激发创造发展之力，不断塑造发展新动能新优势，才能实现高质量发展。”美锦能源董事长姚锦龙委员以氢能产业为例介绍，“氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，在推动能源转型过程中，创新必不可少。”

“新科技创造新动能，新产业带来新机遇。”南京邮电大学校长叶美兰代表长期关注科技创新、产业数字化转型等问题。围绕推动下一代互联网基础设施建设与应用创新，她曾建议，通过标准制定、网络能力提升和创新应用三个方面，加速推动下一代互联网技术发展，支撑产业数字化转型。

“市场主体是引领产业发展的关键力量，要大力培育其创新根基。”在多年的工作和调研中，叶美兰代表发现，受技术、资金、人才等因素的制约，一些市场主体特别是中小企业，面对数字化转型升级，还存在“不会转型”“不敢转型”“不愿转型”等问题，影响了其发展活力的进一步释放。对此，她建议，聚焦企业创新发展中的难点、堵点，在政策、市场、资金等方面予以支持，推动科技创新和产业发展深度融合；积极培育一批龙头企业，支持搭建产业创新联合体，引导鼓励产业链上下游企业联合创新，实现共赢。

(责编：杨曦、陈键)

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