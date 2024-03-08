原标题：用科技硬实力推动“中国制造”迈向高端

“今年的政府工作报告把‘大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力’列为2024年政府工作十大任务首位，并作出以科技创新推动产业创新的部署，点出了制造业转型升级的关键。”全国政协委员，哈尔滨电气集团有限公司党委书记、董事长曹志安对科技日报记者说。

高端制造业是战略新兴产业的重要组成部分，发展高端制造业是培育新质生产力、加快制造强国建设的必然要求。高端化、智能化、绿色化是传统产业转型升级的终极目标。

传统制造业转型升级的路径在哪里？数智化等新一代信息技术与制造业怎样深度融合？如何补链延链强链，提升高端制造业整体竞争力？全国两会期间，记者带着上述问题采访了部分代表委员。

加强关键性、颠覆性技术攻关

科技自立自强是制造业高质量发展的“底气”，只有掌握了科技硬实力，才能为生产力水平提升创造源源不断的驱动力。

“我个人的体会，自主创新是发展新质生产力的动能。”全国政协委员、中车株洲电力机车研究所有限公司总工程师冯江华认为，要敢于挑战前沿技术和颠覆性技术，重点加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术源头供给。

“2003年我们开始永磁牵引技术的研发。彼时，该技术尚属于前瞻性技术。”冯江华介绍，如今，他们的永磁牵引系统已广泛应用于地铁、高铁和机车领域，使得我国成为少数几个掌握高铁永磁牵引系统技术的国家。

打造新质生产力，本质是实现生产力发展路径的跃迁。

“传统经济模式强调规模效应和资源密集型生产。而新质生产力则在科学技术是第一生产力的基础上强调关键性、颠覆性的技术突破，侧重于技术创新、智能化生产和高附加值产品。”全国人大代表、福建社会科学院副院长黄茂兴告诉记者。他建议，应加大对基础研究的支持，包括逐步优化基础学科建设布局，支持重点学科、新兴学科发展。

“以学科体系支撑研究体系，为创新发展打下坚实的学科基础。”黄茂兴说。

数智化为传统制造业注入活力

记者在全国两会前夕走进中车长春轨道客车股份有限公司，在转向架事业部总成产线组，看到一台台正在组装的转向架排列在数字化智能产线上，等待检查。

过去，这项工作必须由人工完成。“现在，我们利用AI（人工智能）视觉识别、大数据分析以及模型计算等技术，对人员操作、设备、物料等方面的状态进行自动捕捉和分析。”该公司流程与数字化部部长程继辉介绍。

数字孪生、人工智能等技术可以实现设备实时监测、故障精准诊断与预测、远程智能维护等，进而提升生产效率。

全国政协委员、山西数据流量谷董事长贺晗告诉记者，作为数字企业聚集区，他们正在推动大模型技术与煤焦钢电新能源等山西特色优势产业相结合，训练打造垂直领域大模型。

“炼钢企业通过AI实现焦煤与铁矿石的动态最优配比；物流和供应链管理过程通过AI实现最佳路径规划；工业企业利用大模型分析设备传感器数据，预测设备故障，进行预测性维护，减少停机时间等等。”贺晗说。

在这里，科技创新与产业创新可以相互促进，在生产实践过程中不断优化生产要素，引领产业转型升级，实现生产力的跃迁。

不过，也有部分代表委员对记者坦言，纵观我国制造业，数字化赋能转型的步伐正在加快，但依然有较大提升空间。

曹志安认为，应大力发展工业机器人智能制造系统，开展智能制造示范工厂建设，打造一批“领航型”“链主型”“头雁型”“平台型”未来工厂。

瞄准高端化，实现聚“链”共赢

迈向高端化，是制造业的发展目标之一。高端制造业代表着高附加值、高利润，需要包括新材料、新工艺、新技术等多方面的创新支撑。

被称为“工业母机”的高端机床，就是个中代表，它是制造其他机器和设备的基础。

没有先进的机床，就无法生产出高精度、高性能的工业产品。全国政协委员、科德数控股份有限公司董事长于本宏告诉记者，做好高端工业母机产业，需要加强技术创新和政策支持，多措并举推动该产业向高端化、精密化、定制化、绿色化方向升级。

于本宏所在企业专注自主高端五轴机床及其关键核心部件的研发和产业化。“目前我们各类高端五轴机床关键部件和核心零件实现全自主可控，产业化能力、供应链韧性和产业链安全，均实现大幅提升。”于本宏说。

在制造业迈向高质量发展的过程中，强链补链至关重要。冯江华说，打造高端制造业需要优化产业链布局，鼓励具有行业级、场景级系统解决方案能力的龙头企业及联合体发挥牵引作用，推动创新链、产业链上下游企业融通发展，实现聚“链”共赢。

◎本报记者 杨 仑 李丽云

朱 虹 符晓波

(责编：杨曦、陈键)

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