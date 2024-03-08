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税务部门打出“组合拳”推动税收营商环境进一步优化

韩 昱
2024年03月08日09:08 | 来源：证券日报
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原标题：税务部门打出“组合拳”推动税收营商环境进一步优化

3月7日，财政部网站发布的《2023年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》）显示，2023年，我国强化财税政策供给，助力经营主体纾困发展。去年，强化逆周期调节和政策储备研究，延续、优化、完善并落实减税降费政策，创新完善帮扶举措，实打实支持经营主体纾困发展，推动国民经济持续恢复、总体回升向好。

《报告》在2024年财政政策展望中提出，“精准高效落实结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展”。记者注意到，围绕税费政策精准落地，税务部门已打出“组合拳”。

今年1月24日至1月25日，全国税务工作会议（以下简称“会议”）在北京召开。会议指出，2023年，全国税务系统紧扣党中央、国务院决策部署，推动党的税务事业取得新成效、迈上新台阶。“落实落细税费优惠政策，不断深化拓展‘政策找人’，全年新增减税降费及退税缓费22289.9亿元，其中制造业及相关行业受益占比超四成，中小微企业受益占比超六成，有效助力经济持续回升向好，全年新办涉税经营主体达1687.6万户，同比增长28.3%”。同时，在税收营商环境方面，持续提升办税缴费服务，连续第十年开展“便民办税春风行动”，升级完善税费服务诉求解决机制，税收营商环境进一步优化。

“税收营商环境是营商环境的重要一环。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，落实落细税费优惠政策有利于企业精准制定投资、生产、营销、信贷和科研创新等中长期计划，继而有利于提升经营主体信心，增强经济持续回升向好的动能和效能。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时也认为，优化税收营商环境可以降低企业的税收负担、增加企业的盈利空间。

事实上，地方在落实税费政策、优化税收营商环境方面也频频发力。

“税务部门从推出利好政策和优化落实机制两方面双管齐下，帮助企业纾堵点、解难题、增信心。”全国政协委员，国家税务总局江西省税务局党委书记、局长范扎根介绍，以江西省税务局为例，2023年制定了税收支持经济回稳向好15条政策措施，创新“政策找人+机器查漏”机制精准推送政策红利，全省新增减税降费及退税缓费493.9亿元。同时与省工商联共同开展支持民营经济发展“十个一”专项行动，举办195场“政企面对面”恳谈会，调研企业1.05万户，为25.9万户小微企业获得“税银互动”贷款568.5亿元，有力助推地方经济高质量发展。2023年，江西规模以上工业增加值增长5.4%，新登记经营主体123.7万户、总数达482.8万户。

田利辉认为，持续优化税收营商环境需要充分发挥税收大数据的作用，以发现税收营商环境存在的问题和短板，为优化税收营商环境提供有力支持。

宋向清也认为，税务部门可借力大数据、区块链、人工智能、线上银行和互联网缴付平台等提升纳税人缴税的便利性，提高税务部门与金融机构等关联部门内外协同配合的精准度，从而最大程度优化税收营商环境，为企业发展增助力，添动力，强效力。

(责编：杨曦、陈键)
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