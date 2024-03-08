白宝玉

原标题：做好金融“五篇大文章” 推动经济高质量发展

3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，“大力发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融。”对比去年10月底召开的中央金融工作会议提到的“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，由“做好”提升到“大力发展”，显示出大力发展“五篇大文章”之重要性。

金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。而当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。中央金融工作会议强调，“深刻把握金融工作的政治性、人民性，以加快建设金融强国为目标，以推进金融高质量发展为主题，以深化金融供给侧结构性改革为主线”“优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业，大力支持实施创新驱动发展战略”。

新时代新征程，金融工作怎么干？笔者认为，做好“五篇大文章”就是深化金融供给侧结构性改革，推动我国经济高质量发展的重要途径。

科技金融位居“五篇大文章”之首，体现出中央对科技的高度重视。科技是第一生产力，科技兴则民族兴，科技强则国家强。无论是新兴技术的研发，还是科技成果的转化，或是现代化产业体系的建设，新质生产力的形成和发展壮大都需要金融作为强有力支撑。因此，需要把更多金融资源用于促进科技创新，高端制造业贷款、专精特新企业贷款、科技型中小企业贷款等，科创票据、科创公司债券发行等都是科技金融的主要体现。

绿色金融是实现“双碳”目标的重要抓手。党的二十大报告指出，“我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节”“坚持绿色低碳，推动建设一个清洁美丽的世界”。其中，绿色贷款和绿色债券是主要金融产品。

普惠金融充分践行了金融工作的政治性、人民性，其重点服务对象是小微企业、个体工商户、农户及新型农业经营主体等特殊群体。大力发展普惠金融，是金融业支持现代经济体系建设、增强服务实体经济能力的重要体现，是缓解人民日益增长的金融服务需求和金融供给不平衡不充分之间矛盾的重要途径，是我国全面建成小康社会的必然要求。2023年四季度末，银行业金融机构用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额70.9万亿元。

发展好养老金融有利于应对我国人口老龄化带来的一系列问题。我国已进入老龄化社会，2023年末全国60岁及以上人口、65岁及以上人口占总人口比例分别达到21.1%、15.4%。未来，在老龄化程度不断加深的背景下，以养老金融、养老服务和养老用品等为核心的养老产业还存在巨大的发展潜力。

数字金融是指利用互联网技术、移动通信和其他数字技术手段来开展金融服务和交易的一种形式，具备共享、便捷、低成本、低门槛的特点，包括互联网支付、移动支付、网上银行、金融服务外包及网上贷款、网上保险、网上基金等金融服务。随着人工智能、区块链、云计算及大数据的发展，数字技术和实体经济日益深度融合，加快发展与数字经济相适应的数字金融，就成为实现共同富裕、推动经济社会高质量发展的应有之义。

综上，科技金融体现了金融支持先进生产力的发展，绿色金融体现了人与自然的和谐发展，普惠金融和养老金融体现了为广大人民群众服务的金融，数字金融则体现了数字技术高速发展带来的金融便利性。在2024年1月24日举行的国新办新闻发布会上，中国人民银行行长潘功胜表示，我国数字金融、绿色金融和普惠金融发展走在世界前列。

3月7日，潘功胜在出席十四届全国人大二次会议经济主题记者会时表示，“五篇大文章”是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点，也是深化金融供给侧结构性改革的重要内容。

可以说，“五篇大文章”深深扎根于实体经济，立足于当下，既符合我国国情，又展望未来，最终体现了金融服务实体经济的宗旨。做好“五篇大文章”，必将持续推动我国经济转型升级和高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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