吴晓璐

原标题：增强资本市场内在稳定性 监管部门释放“两强两严”新理念

3月6日，证监会主席吴清在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上阐述了“两强两严”的监管新理念。其中，“强”就是要强本强基；“严”则指严监严管。

市场人士认为，“两强两严”的监管新理念，为增强资本市场内在稳定性保驾护航。其中，强本更加突出“以投资者为本”理念，强基突出强调提高上市公司质量和投资价值；严监严管就是依法从严监管市场，补齐制度短板，对恶性违法违规严打，塑造上市公司高质量发展的生态和公开公平公正的投资环境，进而促进投融资良性循环，提升市场韧性，稳定市场运行。

投资者是市场之本 上市公司是市场之基

吴清表示，投资者是市场之本，上市公司是市场之基，投资者和上市公司都是资本市场发展的源头活水。必须真诚善待投资者，更好服务投资者。同时，也必须聚焦提高上市公司质量，让企业更好发挥主体作用，提升投资价值。

在市场人士看来，投资者支持企业发展，企业有责任为公众持续创造价值，形成良性循环，促进投融资平衡发展。而高质量的上市公司，是增强资本市场内在稳定性的重要基石。

提高上市公司质量和投资价值，上市公司肩负首要责任。全国人大代表、立信会计师事务所董事长朱建弟在接受《证券日报》记者采访时表示，一定要调动上市公司的主观能动性，压实上市公司及其控股股东、实际控制人责任，让上市公司对其股票价格负责。

具体来看，上市公司有四方面责任，首先，上市公司的第一责任就是信息披露责任，发行人要及时、公开地披露所有对公司股价可能产生较大影响的信息，并保证信息披露的内容真实、准确、完整；其次，发行人拿了投资者的钱，就要履行招股说明书所承诺的募集资金投向和股利分配政策，要给投资者回报；再次，发行人要完善法人治理结构，建立健全内控制度，增强上市公司核心竞争力和盈利能力，切实维护上市公司的独立性，严禁侵占上市公司资金，坚决遏制违规对外担保，规范关联交易行为，禁止编造虚假财务会计信息；最后，发行人应重视投资者关系管理，真正做到为投资者创造价值。

此外，提高上市公司质量，还需要市场其他各参与主体归位尽责。华泰证券首席执行官周易表示，证券公司等中介机构作为“看门人”，责任更加重大。保荐承销过程中更需要勤勉尽责，严守上市公司质量关。

“公募基金将进一步坚持价值投资、理性投资、长期投资理念，积极践行ESG责任投资，充分发挥专业买方功能，积极主动参与上市公司治理，切实推动上市公司质量提升。”汇添富基金董事长李文表示。

从监管角度来看，吴清提出，抓好全链条各环节的监管，包括严把入口，狠抓日常，加强上市后监管，畅通出口，压实责任等。

瑞银证券中国股票策略分析师孟磊在接受《证券日报》记者采访时表示，“企业IPO上市绝不能以圈钱为目的”的表态，会让企业在申报IPO时更加谨慎；监管层鼓励更多上市公司提高分红，现金流充沛、对估值提升有诉求的企业，未来分红将更加丰厚；严格规范减持、防假打假、加大退市力度，有助于加速推动形成正向循环，吸引长钱入市。

新质生产力正在成为引领中国科技和产业升级的引擎。吴清还提出，发行上市、并购重组、股权激励等制度也要与时俱进，进一步适应新质生产力发展的需要和特点，进行必要的调整完善，增强制度的包容性、适应性。

加快补齐监管短板弱项 坚持市场化法治化方向

依法从严监管市场方面，一方面，证监会将认真对标对表，针对股票市场、债券市场、期货和衍生品市场等各领域、各主体、各环节，全面检视并加快补齐监管存在的短板弱项。

在完善基础制度方面，吴清提及减持、退市、量化交易等。对于一些通过“技术性”离婚、融券卖出、转融通等绕道违规减持的，要进一步堵塞制度漏洞。退市方面，将设置更加严格的强制退市标准，做到应退尽退，同时，完善吸收合并等政策，进一步拓宽多元退出渠道，鼓励推动一些公司主动退市。在完善量化交易制度安排方面，将根据国情市情趋利避害，进一步突出公平性，有效地进行监管，规范发展。此外，还要进一步完善定价制度、定价机制，通过各参与方有序地、公平地、充分地参与博弈，更好地发现价格，更好地配置资源。

另一方面，证监会将对问题机构、问题企业强化早期纠正，对各类风险及早处置，对各种违法违规行为露头就打，对重点领域的重大违法行为重点严打。特别是一些触碰底线的，比如造假欺诈、操纵市场、内幕交易等违法行为，都要严厉打击。

“不仅要严监管更要严惩处，对重点领域的重大违法行为，不仅要罚还要追查责任人的民事、刑事责任。”朱建弟表示，资本市场造假往往存在协同造假的特点。一旦上市公司的供应商、客户以及为发行人提供服务的金融机构等明知发行人实施财务造假活动，仍予以配合或者故意隐瞒重要事实，会严重干扰注册会计师审计工作，导致相应审计意见难以真实反映上市公司财务状况和经营成果。所以，如果出现供应商、客户及金融机构故意配合财务造假，需要严打，如果相关主体不属于证券监管部门直接实施监管的范围，可以在处罚决定书中详细披露协助造假的主体是如何造假的，给投资者追究配合造假者的责任提供证据。

此外，吴清提出，坚持市场化法治化方向，尊重规律，尊重规则，进一步推动资本市场高质量发展。

易方达基金董事长刘晓艳表示，这将有力促进形成健全良好的市场秩序和法治环境，增强资本市场规范性。此外，也将有力巩固资本市场的信任基础，进一步坚定市场参与者的信心。

(责编：杨曦、陈键)

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