人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前2个月我国货物贸易进出口规模创历史同期新高

韩 昱
2024年03月08日09:09 | 来源：证券日报
小字号

原标题：前2个月我国货物贸易进出口规模创历史同期新高

今年前2个月，我国货物贸易进出口规模创历史同期新高，外贸实现良好开局。海关总署3月7日发布的数据显示，2024年前2个月，我国货物贸易（下同）进出口总值6.61万亿元，同比（下同）增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%；贸易顺差8908.7亿元，扩大23.6%。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷在接受《证券日报》记者采访时表示，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值达到6.61万亿元，同比增长8.7%，显示出我国对外贸易呈现出复苏和增长趋势。特别是出口额大幅增加，凸显我国对外出口的进一步回升，体现出我国经济增长韧性十足。

东方金诚研究发展部总监冯琳也对《证券日报》记者表示，前2个月出口额数据超出市场预期，延续了去年四季度以来的改善势头。主要原因是近期外需有所改善，我国对东盟、美国等主要经济体出口增速大幅上扬，以及汽车出口增速保持高位。

今年前2个月我国进出口呈现出以下主要特点：一般贸易进出口增长，比重提升；对东盟、美国、韩国进出口增长；民营企业、国有企业进出口增长；机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备、集成电路和汽车出口增长；铁矿砂、原油、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加。

从贸易方式看，一般贸易进出口增长，比重提升。前2个月，我国一般贸易进出口4.34万亿元，增长10%，占我国外贸总值的65.7%，比去年同期提升0.8个百分点。此外，我国以保税物流方式进出口8869.4亿元，增长16.9%。

从出口产品看，前2个月，我国出口机电产品2.22万亿元，增长11.8%，占出口总值的59.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件1954.5亿元，增长7.3%；集成电路1607.1亿元，增长28.6%；汽车1118.9亿元，增长15.8%。

“前2个月汽车出口延续高位，出口新动能继续保持强势。”冯琳说。

从外贸主体看，前2个月，民营企业进出口3.61万亿元，增长17.7%，占我国外贸总值的54.6%，比去年同期提升4.2个百分点。国有企业进出口1.06万亿元，增长1.7%，占我国外贸总值的16.1%。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外汇局：2月末我国外汇储备规模32258亿美元
　　人民网北京3月7日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，截至2024年2月末，我国外汇储备规模为32258亿美元，较1月末上升65亿美元，升幅为0.2%。 2024年2月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。…
《财米油盐》两会@你|小老板们如何“支棱”起来？两会再来加把劲
　　中小企业，是国民经济和社会发展的主力军，也是扩大就业、改善民生的重要力量。 当前，我国经济持续回升向好的基础尚不稳固，针对中小企业在经营发展中遇到的现实问题，来自国家发改委、财政部、商务部、人民银行和证监会的5位部长在3月6日下午的记者会上传递出了不少好消息。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部