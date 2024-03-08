韩 昱

原标题：前2个月我国货物贸易进出口规模创历史同期新高

今年前2个月，我国货物贸易进出口规模创历史同期新高，外贸实现良好开局。海关总署3月7日发布的数据显示，2024年前2个月，我国货物贸易（下同）进出口总值6.61万亿元，同比（下同）增长8.7%。其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%；贸易顺差8908.7亿元，扩大23.6%。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷在接受《证券日报》记者采访时表示，今年前2个月，我国货物贸易进出口总值达到6.61万亿元，同比增长8.7%，显示出我国对外贸易呈现出复苏和增长趋势。特别是出口额大幅增加，凸显我国对外出口的进一步回升，体现出我国经济增长韧性十足。

东方金诚研究发展部总监冯琳也对《证券日报》记者表示，前2个月出口额数据超出市场预期，延续了去年四季度以来的改善势头。主要原因是近期外需有所改善，我国对东盟、美国等主要经济体出口增速大幅上扬，以及汽车出口增速保持高位。

今年前2个月我国进出口呈现出以下主要特点：一般贸易进出口增长，比重提升；对东盟、美国、韩国进出口增长；民营企业、国有企业进出口增长；机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备、集成电路和汽车出口增长；铁矿砂、原油、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加。

从贸易方式看，一般贸易进出口增长，比重提升。前2个月，我国一般贸易进出口4.34万亿元，增长10%，占我国外贸总值的65.7%，比去年同期提升0.8个百分点。此外，我国以保税物流方式进出口8869.4亿元，增长16.9%。

从出口产品看，前2个月，我国出口机电产品2.22万亿元，增长11.8%，占出口总值的59.1%。其中，自动数据处理设备及其零部件1954.5亿元，增长7.3%；集成电路1607.1亿元，增长28.6%；汽车1118.9亿元，增长15.8%。

“前2个月汽车出口延续高位，出口新动能继续保持强势。”冯琳说。

从外贸主体看，前2个月，民营企业进出口3.61万亿元，增长17.7%，占我国外贸总值的54.6%，比去年同期提升4.2个百分点。国有企业进出口1.06万亿元，增长1.7%，占我国外贸总值的16.1%。

(责编：杨曦、陈键)

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