人民网北京3月8日电 （记者李栋）记者近日从农业农村部获悉，由于2023年玉米、水稻、大豆等作物制种面积普遍增加，预计今年春夏播粮油作物种子总体供大于求，质量水平好于上年。目前各地种子市场运行平稳，价格水平稳中有降。

种子是农业的“芯片”。近年来，种业振兴行动扎实推进，我国农作物良种覆盖率在96%以上，良种在农业增产中的贡献率超过45%，自主选育品种面积占比超过95%，国产种子基本能够满足国内需求。

据最新种情调度，今年春夏播作物种子供应数量充足。玉米种子方面，去年制种463万亩，同比增26.7%，创近十年新高；制种产量达17.4亿公斤，同比增27.9%，种子供应总量20.5亿公斤。预计今年需商品种子12.2亿公斤，市场供大于求。

水稻种子方面，去年杂交稻制种216万亩，同比增9.6%，制种产量3.4亿公斤，同比增21.4%，种子供应总量4亿公斤，预计今年需商品种子2.4亿公斤，种子出口约0.3亿公斤，市场供应充足。

大豆种子方面，去年繁种639万亩，同比增35.7%，繁种产量11.5亿公斤，预计今年需商品种子6.1亿公斤，市场供大于求。此外，棉花、马铃薯、春小麦、春油菜等主要粮棉油作物种子（种薯）均能满足春夏播大田生产需求。

部省两级种子质量监督抽查结果显示，今年种子质量合格率稳中有升，用种质量总体有保障。种子发芽率抽检合格率为99.73%，发芽率平均值为92%，分别高于上年0.5个和1个百分点。

春耕备耕时期，种子市场进入购销旺季。据全国种子市场监测点最新监测情况，各地种子价格水平稳中有降、供种市场运行有序。目前春夏播作物种子基本铺货到位，春玉米、水稻、大豆入户率约在三成以上，较常年进度持平。在种子价格方面，玉米、常规稻种子和马铃薯种薯价格同比持平，杂交稻、大豆种子价格略有下降。

“下一步，农业农村部将会同各省级农业农村主管部门持续强化种情信息调度和供需形势分析研判，加强种子余缺调剂调运，确保农业生产用种安全。”相关负责人介绍，通过加大种子质量监督检查力度，严防劣质种子入市下田，严厉打击好坏掺杂、假冒伪劣、套牌侵权和越区推广等违法行为。

(责编：罗知之、高雷)

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