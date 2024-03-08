原标题：深入贯彻落实《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》 联合产业各方共商共建中国包容性便利性支付生态环境 | 中国银联

3月7日，国务院发布《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》）。《意见》强调推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充，要求针对不同群体的支付习惯，统筹力量打通支付服务存在的堵点，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，从改善银行卡受理环境、优化现金使用环境、提升移动支付便利性等方面进行了全面部署安排。《意见》的出台充分体现了党中央、国务院对支付产业发展的高度重视，是支付产业下一步发展的重要依据和重要指引，对解决老年人、部分外籍来华人员等群体对使用移动支付不习惯、不适应等痛点堵点难点问题具有重要推动作用；对构建各类支付服务兼容共生、协同发展的支付服务体系，打造包容性便利性支付环境，推动支付产业高质量发展具有重要意义。

中国银联作为我国银行卡组织和金融基础设施，始终秉承“支付为民”初心，持续加强与产业各方协同联动，联合商业银行、支付机构等共同优化支付产品服务，打造了涵盖线上线下、境内境外、接与非接、卡码兼容的全解决方案，在提升老年人、外籍来华人员等群体支付便利性方面取得了积极成效。一是服务老年人方面，在持续做好传统银行卡刷卡、ATM取现等产品服务基础上，针对老年人“手机使用困难”“字体太小”“功能复杂”等问题，推出了云闪付关爱版，汇聚了乘车码、充值中心、公共缴费、电子社保卡、医保电子凭证等老年人常用服务场景，打造了大字版登录、注册、绑卡流程，字体放大、醒目色彩、功能突出，帮助老年人享受到移动支付的便捷。二是服务外籍来华人员方面，扎实做好进博会、亚运会等大型国际赛事保障，为外籍来华人员提供多样化产品选择。对习惯刷卡的用户，在境外81个国家和地区发行了2.3亿张银联卡，均支持入境使用；对习惯扫码的用户，支持200个境外电子钱包到境内使用；对习惯非接支付的用户，已在10余个国家和地区支持银联卡绑Apple Pay或华为Pay；如没有上述产品，外籍来华人员也可通过云闪付申领旅行通卡，满足短期入境支付需要。2024年春节期间，外籍人员在境内经银联网络的交易金额同比增长30%。

下一步，银联将全面深入贯彻落实《意见》要求，按照人民银行工作部署，充分发挥银联作为银行卡组织的枢纽作用，进一步加强与产业各方协同，凝聚支付产业合力，聚焦堵点痛点难点，全方位谋划、全方位推进，以“锦绣行动2024”为切入点，集中资源投入，力争产生杠杆效应，推动支付服务尽快取得实质性优化与改善。

一是与产业各方共投资源，推进“锦绣行动2024”。针对国内刷卡、非接支付不方便，老年人、外籍来华人员等人群使用移动支付不适应等堵点痛点难点问题，银联将坚持问题导向、目标导向、结果导向，主动作为，联合产业各方开展“锦绣行动2024”，核心是“30+X”，“30”指银联率先投入30亿元资金，“X”指发挥银联资金的杠杆作用，撬动产业各方共同投入资源。在政府主管部门牵头组织下，联合商业银行、收单机构等各方，将资金用于餐饮（含老年助餐食堂）、文旅、宾馆等重点场景布放受理终端、张贴受理标识、宣传推广等，大规模改造与优化线下刷卡、非接支付受理环境。“锦绣行动2024”将覆盖2024年全年，并延续到2025年，目标是打造“全域、全场景、全解决方案”，覆盖全国41个重点城市、“食、住、行、游、购、娱、医、学”等8大类26个高频支付场景，及刷卡、扫码、手机Pay、ATM取现等解决方案，推动移动支付、银行卡、现金等支付方式并行发展、相互补充。

二是与产业各方共建网络，推动互联互通。银联将以开放共享共赢理念，加强与其他银行卡组织、清算机构等各方合作，全行业“一盘棋”，共商共建中国包容性便利性支付生态环境。在人民银行的指导下，加快推动条码支付互联互通，实现各类支付工具无障碍受理。加快推动银联与其他银行卡组织的网络双向开放，并与清算机构在规则、标准等方面做好协同。

三是与产业各方共疏堵点，优化产品服务。聚焦当前刷卡、扫码、手机Pay等解决方案的堵点问题，进行全面梳理，逐一分析，逐一解决。重点加强与地方交通等部门沟通，加快解决地铁、出租车行业不支持受理银行卡非接支付等问题，优化旅行通卡产品设计，让银联、银行等各类支付产品在各场景通用好用，不断提升老年人、外籍来华人员等各类群体支付体验。

(责编：曹淼、李源)

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