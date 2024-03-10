“风物长宜放眼量” 端稳端好“生态饭碗”

“风物长宜放眼量。”3月6日，习近平总书记在看望参加全国政协十四届二次会议的民革、科技界、环境资源界委员，并参加联组会，听取意见和建议时 ，谈到生态环境治理的话题，他说：“人无远虑必有近忧，环境保护任重道远，还要继续抓好。”

3月5日提请审议的政府工作报告将“加强生态文明建设，推进绿色低碳发展”列入今年的工作任务，并提出“推动生态环境综合治理”“大力发展绿色低碳经济”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”等多项具体任务。

如何让绿水青山既有颜值更有价值？如何让“久久为功”兼具“当下收益”，让老百姓端稳端好“生态饭碗”？

“我向总书记汇报了我们在宁夏固原开展水环境治理的情况，固原生态环境质量逐年改善，为当地带来旅游收入，生态产品价值不断实现。”全国政协委员、北京首创生态环保集团股份有限公司智慧环保事业部总经理黄绵松表示。

据介绍，如今，在宁夏固原凭借生态优势发展菌菇、冷凉蔬菜等产业，产品远销广东等地。同时，当地还发展起了旅游业，今年春节期间吸引各地游客42.8万人次，旅游收入达2.15亿元，越来越多的群众端起了“生态碗”、吃上了“生态饭”。

无独有偶。据全国政协委员、海南省陵水黎族自治县文罗镇五星村党总支书记黄丽萍介绍，当地尝试引入生物质颗粒制粒机生产线，将农业生产过程中的树枝、秸秆等“废料”，加工成了可供企业使用的“绿色”燃料，同时还利用“积分制”鼓励村民主动收集农林废弃物，既保护了环境，也增加了村民收入。

推进绿色低碳发展，加快释放生态效益，有赖于进一步发挥市场在资源配置和发展低碳经济中的基础性作用。对此，生态环境部部长黄润秋在8日上午的十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”集中采访中表示，生态环境部将进一步落实好、建设好全国碳排放市场，尤其是最近启动的温室气体自愿减排交易市场，为绿色转型做好支撑。

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