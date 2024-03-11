贾少谦代表：坚持科创强投入 助力传统产业“发新芽、开新路”

编者按：2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好经济工作意义重大。2024年全国两会期间，为及时传递企业负责人对市场变化的敏锐洞察和对两会精神的深刻领悟，人民网《对话企业家》栏目特别策划推出“看准了 抓紧干”系列访谈，充分展现代表委员履职尽责的务实行动，为筑梦现代化、共绘新图景汇聚智慧力量。

“今年两会我提了6条建议，包括如何通过科技创新提升新质生产力、提振外贸稳增长、家电绿色循环等。这些话题既延续了去年，同时又结合经济发展的新形势作出了一些延伸。”近日，全国人大代表，海信集团党委书记、董事长贾少谦在做客人民网《对话企业家》两会特别节目时介绍。

科技创新是推动经济高质量发展的重要动力。深耕家电产业26载，贾少谦深知创新对产业革新的重要意义。

“新技术的创新应用，会不断催生新领域、新业态、新赛道，为实体经济创新发展持续增添动能。”他表示，企业是创新的主力军，发展新质生产力既是对传统产业的升级改造，也是培育壮大战略性新兴产业和对未来产业的前瞻谋划。

值得关注的是，开年以来，各地均把发展新质生产力放在推进经济工作的重要位置。其中，北京、浙江、山东、辽宁、山西、江苏等地结合各自禀赋优势，已从产业布局、链条畅通、人才支撑等着手，加快绘制促进新质生产力发展的“路线图”。

“我们发展新质生产力不是要放弃和废弃原有的传统的优势产业，而是要进一步发挥传统优势产业在经济发展中的基础性作用，在新技术‘浇灌’下长出‘新芽’。”在贾少谦看来，传统产业是我国现代化产业体系的基石，发展新质生产力能够有力推动传统产业朝着高端化、智能化、绿色化发展，进一步夯实实体经济基础，提升生产力发展水平。

结合显示行业发展，他建议通过新机制、新模式，整合激光显示等新型显示领域的创新资源，围绕产业急需目标加快共性技术研发供给，更好推动创新成果产业化，从而深度促进创新链、产业链、资金链、人才链融合发展。

“应发挥行业龙头企业的创新引领作用，支持产业链‘链主’企业牵头组建国家重点实验室，让更多科技成果转化为现实生产力，满足国家需要和市场需求。”贾少谦谈到。

面对家电市场新趋势和消费者对美好生活的不懈追求，贾少谦在关注技术创新的同时，也将发展增量锚准家电“出海”。

在深入调研中他发现，近年来，我国企业“出海”热度不减，涉及产业日益广泛，出海主体正从大企业向中小企业逐步延伸。“中国企业出海的比较优势不再是单一的供应链成本优势，而是高技术含量、高附加值、高品质的‘三高’优势” 。

贾少谦表示，目前智能化、高端化、品牌化已成为我国家电进军全球市场的“新名片”。通过不断创新和自主品牌建设，提升家电产品提质升级的“新气质”，可有力推动我国家电市场增长，提升外贸出口的市场竞争力。

“全世界人们对美好生活的向往和追求都是一样的。无论是小企业还是大企业，都应该放眼全球，抓住全球化的良好态势，一步一个脚印拓展市场空间。”他说。

彩虹和风雨共生，机遇和挑战并存。贾少谦建议，进一步加大出口退税支持力度，加强与“一带一路”国家、上合示范区等国家的货币互换合作和双边货币结算合作，进一步促进贸易投资便利化，持续为外贸发展注入新动能。

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