人民网北京3月12日电 （记者王震）据海关总署网站消息，作为“21世纪海上丝绸之路”核心区，福建省对共建“一带一路”国家跨境电商出口发展迅速。海关跨境电商管理平台数据显示，2013年以来（截至2月底），福建省对“一带一路”共建国家跨境电商出口2040亿元，其中今年1-2月出口226.7亿元，创同期历史新高，同比增长2倍。

“通过跨境电商模式出口，我们可以通过小件清单的方式，按照商品类别进行申报，通关时效提高，物流成本也明显降低。”福建福贞金属包装有限公司行销部经理陈晓蓉表示。

数据显示，福建省对共建“一带一路”国家跨境电商出口商品以机电、服装、文化产品等为主，出口市场以马来西亚、新加坡为主。民营企业是福建省对共建“一带一路”国家跨境电商出口的“主力军”，2013年以来累计出口2009亿元，占同期福建省对“共建一带一路”国家跨境电商出口总值的98.5%。

(责编：王震、高雷)

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