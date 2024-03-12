人民网北京3月12日电 （焦磊）在泸州，民间素有“好酒知时节，春酿贵如金”的说法，每一坛春酿表达着酿酒人对新一年的期盼与向往。3月11日，以“浓香700年，龙启新纪元”为主题的2024泸州老窖·国窖1573封藏大典在酒城泸州凤凰山麓举行，旨在体现泸州老窖对酿酒活态文化遗产的传承保护，共同守护和弘扬中华优秀传统文化。

据了解，今年是泸州老窖始创浓香白酒传统酿制技艺700周年。泸州老窖集团（股份）公司党委书记、董事长刘淼在致辞中表示，在文明长河中，700年不是一个能轻易坚持下来的数字，泸州老窖24代酿酒人与时间为友，将泸州老窖酒传统酿制技艺代代相传，酿造出独有的中国浓香与中国味道。

封藏大典上，泸州市和泸州老窖获颁中国浓香型白酒文化起源地证书。据介绍，此次证书的发布，是中国浓香型白酒文化的一次根本性寻根溯源，肯定了以泸州老窖为代表的泸州酒文化在塑造浓香型白酒文化脉络、构建中国浓香型白酒文化体系的重要地位。

作为中国酒文化的传承者与先行者，多年来，泸州老窖加快传承创新，充分发挥浓香鼻祖和“活态双国宝”等文化底蕴优势用文化之力加快品牌升级，助推中国白酒的高质量发展。自2008年以来，泸州老窖在传承“春耕节”“开窖春酿”“祭祀先祖”等传统文化的基础上，创新文化表达范式，连续十七年举办“泸州老窖·国窖1573封藏大典”，该活动已入选第六批四川省级非物质文化遗产代表性项目名录。

据介绍，经过十七年创造性打造和创新性传播，封藏大典不仅是赓续文脉创新白酒文化表达、传承浓香彰显中国白酒历史底蕴的有力载体，更成为极具中华传统艺术特色的文化IP，其形式也由单一的民俗活动演变为内容丰富的白酒文化体系——生命中的那坛酒文化访谈、泸州老窖“怀玉杯”酿酒技能大赛、“春江酒月夜”中国酒城·非遗之夜活动也在封藏大典期间相继举行。

(责编：申佳平、高雷)

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