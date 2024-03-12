人民网北京3月12日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）外贸作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，是观察对外开放及经济发展活力的“晴雨表”，是我国经济回升向好的重要力量，也是密切与全球产业链供应链联系的重要纽带。

近日，2024年全国外贸工作会议在京召开。会议强调，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，加快发展新质生产力，在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口，推进贸易数字化、贸易绿色发展。会议指出，要服务企业拓市场抓订单，扩大进口保障国内需求，把工作着力点放在优化贸易环境上，提升我国企业和产品国际竞争力，扎实推进贸易高质量发展。

记者从会上获悉，2023年，商务部与各地方、相关部门密切配合，扎实推进外贸稳规模优结构，全年进出口额41.76万亿元，贸易结构持续优化，国际市场份额稳定，实现了外贸促稳提质目标。

新春伊始，义乌市市场和外贸出口迎来“开门红”，市场开市氛围火热，来义外商明显复苏，拓市增单节奏不停。2月21日，义乌国际商贸城迎来龙年开市，首日接待客流22.8万人次，约7.5万户商家迎来了新春“开门红”，210万种商品迭代上新。根据150家重点外贸企业反馈，有关企业1月出口生意红火，较去年同期增长超过50%。

此外，得益于去年开展的“万名采购商招引行动”，推动外商持续返义来义采购，畅通外商入境通道，加速来义外商人数复苏。今年1月入境外商达2.59万人次，同比增长7.5倍。截至1月底，义乌市共组织99家企业、172人次参加了21场境外展会。

浙江省商务厅副厅长陈志成表示，2024年浙江省将“切实创新做大外贸的方法和渠道”，持续打好“稳拓调”组合拳，推动外贸实现质的有效提升与量的合理增长，做好“七个创新”“两个协同”。

具体来看，在于创新政策支持外贸的方法和渠道，创新主体培育的方法和渠道，创新应对风险挑战的方法和渠道，创新业态培育的方法和渠道等七个方面加大政策的力度、广度和深度，不断壮大外贸主体队伍，持续推动商务人员出入境便利化和货物通关便利化，防范化解好外贸领域风险挑战。同时，加大中间品贸易，推动贸易绿色发展，加快培育以绿色低碳等为特点的外贸新动能。

“浙江还将进一步强化‘大外贸’工作意识，强化外贸、外资、外经、外联、对外开放平台的‘五外’协同，聚合力、增实力，共同做好外贸工作，不断加强部门协同，强化政策统筹，确保同向发力、形成合力。”陈志成说。

不断扩大高水平对外开放，扎实推进外贸高质量发展，发展外贸新业态新模式，健全完善外贸发展体制机制，为稳增长稳就业、构建新发展格局提供有力支撑。

安徽省商务厅副厅长张弘强表示，将认真贯彻落实全国外贸工作会议部署，在更大力度打造外向型产业集群、更大力度开拓国际市场、更大力度培育外贸新动能等方面全力推动安徽外贸高质量发展，加快培育和壮大汽车和电子信息两个出口超千亿的产业集群，以及光伏储能和智能家电两个出口超五百亿的产业集群，努力扩大优势产品和中间品贸易规模，推动企业“走出去”拓市场抢订单。

在世界经济复苏乏力的当下，充分认识外贸发展面临的新形势，从战略和全局高度准确把握我国外贸发展面临的新机遇，以主动开放、自主开放将外部压力转化为内生动力，加快培育外贸新动能，推动外贸结构转型升级，促进外贸高质量发展，也将为全年继续保持回稳向好势头跑出信心与底气。

(责编：申佳平、高雷)

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