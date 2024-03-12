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3000多株珍稀濒危植物重回大自然 遨游太空的丰都车前首回野外

2024年03月12日19:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者杜燕飞）3月12日，值此我国第46个植树节到来之际，在湖北省秭归县郭家坝镇童庄河消落带江心小岛，志愿者将长江生物多样性研究中心人工繁育成功的3000多株丰都车前、疏花水柏枝等珍稀植物，移栽野外。

丰都车前等珍稀濒危植物重回大自然。毛翔春摄

丰都车前等珍稀濒危植物重回大自然。毛翔春摄

据长江珍稀植物培育基地负责人黄桂云介绍，丰都车前、疏花水柏枝属于珍稀濒危植物，是国家二级保护植物。此次野外回归的丰都车前有2000株，部分种子曾搭载神舟十三号飞船遨游太空183天，是曾遨游过太空的丰都车前首次回归野外。太空育种技术以其高变异率和短育种周期的优势，为创制性状优良的种质资源提供了新途径。

同日，在四川省宜宾市叙州区安边镇新田湾活动现场，志愿者将降香黄檀（黄花梨）、大叶榉树、红果树、南川斑鸠菊、牛耳枫等10种150株长江特有珍稀资源性植物进行了野外回归。

“珍稀植物回归大自然，是一项系统工程，比如开展野外驯化研究，探索回归植物的开花、结实等情况，同时要开展原生地生境及多样性研究，保护生态系统的完整性，确保回归后的植物能自然繁衍生息。简而言之，不仅是回归种植，还要使其适应环境，茁壮成长。”黄桂云说。

(责编：申佳平、高雷)
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