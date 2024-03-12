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央行：截至1月底境外机构持有我国债券3.87万亿元

2024年03月12日16:59 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者罗知之）据中国人民银行官方公众号消息，近年来，中国人民银行会同金融管理部门贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，主动有序推动金融业开放取得积极进展。具体来看，稳步推进金融市场高水平开放，形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道、多层次开放格局。

一是持续推动境内外金融市场互联互通。扩大沪深港通额度，增加投资者可交易天数。开通债券通“南向通”，推出沪伦通机制并将其拓展至中国与德国、瑞士的互联互通。优化粤港澳大湾区跨境理财通业务试点，扩大投资者和合格投资产品范围，提高投资额度。推出香港与内地利率互换市场互联互通（互换通）并开通“北向通”。

二是不断完善金融市场制度规则。将合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格和制度合二为一，取消额度限制，扩大投资范围。统筹同步推进银行间债券市场和交易所债券市场对外开放，进一步完善境外机构投资者投资中国债券市场和境外机构发行熊猫债的规则。延长银行间外汇市场交易时间，为全球投资者提供更多便利。

中国人民银行称，中国资本市场的开放得到各国投资者的认可，中国国债、政策性金融债等已被纳入富时罗素、彭博等全球旗舰指数并不断提高纳入比例。截至2024年1月底，境外机构持有我国债券3.87万亿元，近几年年均增速均为30%。

(责编：罗知之、高雷)
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