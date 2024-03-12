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共享精彩视听中国 第二届华语内容国际传播论坛举行

2024年03月12日19:49 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （焦磊）3月12日，由国家广播电视总局国际合作司主办，上海市广播电视局、上海市松江区人民政府协办，中国（浙江）影视产业国际合作区、上海仓城影视文化产业园区和凤凰卫视共同承办的第二届华语内容国际传播论坛在香港国际影视展（Filmart）期间举行。本次论坛以“加强华语内容传播，共享精彩视听中国”为主题，共同探讨如何更好地发挥华语视听内容在国际传播和文明互鉴中的独特作用、共同讲好中国故事。

国家广播电视总局国际合作司二级巡视员史志燕在致辞中表示，随着国际传播移动化、社交化、可视化、智能化发展，视听内容日益成为中外文化交流的重要载体。针对如何进一步做好华语内容的国际传播，史志燕提出三点建议：一是聚焦精品创作，打造融通中外的优质内容；二是关注科技赋能，拓展国际传播发展空间；三是加强沟通协作，促进优势互补、合作共赢。史志燕表示，在世界各国前途命运紧密相连的当今时代，中华文明需要国际公众了解、认知，需要国际公众参与、分享。国家广播电视总局国际合作司将继续大力支持海内外业界交流与合作，以视听为媒，共同打造精彩视听中国，不断开创世界各国人文交流、文化交融、民心相通新局面。

香港贸易发展局中国内地总代表钟永喜在致辞中表示，加强华语内容国际传播要发挥创新和合作精神，创新商业模式、内容和服务，加强互利共赢合作。香港国际影视展作为共同创新、促进国际合作的重要平台，致力于推动华语内容“走出去”，更要“走进去”。

上海市文化和旅游局、上海市广播电视局副局长罗毅在致辞中表示，近年来，上海与香港的文化合作交流越来越频繁，两地文化影视领域资源优势互补、经验互鉴、人员互动，在文化领域正在不断地深化合作。当前，无论是古装剧、现实题材剧还是朝向未来的科幻剧，华语内容正迎来跨越文化藩篱，获得广泛共鸣的时代机遇。

在专题发言及圆桌讨论环节，多位围绕华语内容出海及视听新技术、新应用如何赋能视听产业和国际传播发展分享了洞见。中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室宣传文体部、国家广播电视总局国际合作司、香港贸易发展局、广东省广播电视局、上海市广播电视局、山东省广播电视局、中国广播电视香港记者站，境内外知名影视机构、头部网络视听视频平台以及境内外主要媒体机构代表等近300人出席了本次论坛。

(责编：申佳平、高雷)
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