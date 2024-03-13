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2023年

我国完成造林399.8万公顷（新数据 新看点）

2024年03月13日06:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：《2023年中国国土绿化状况公报》
　　制图：蔡华伟

　　本报北京3月12日电  （记者顾仲阳）全国绿化委员会办公室12日发布《2023年中国国土绿化状况公报》显示：2023年我国完成造林399.8万公顷、种草改良437.9万公顷、治理沙化石漠化土地190.5万公顷。完成国土绿化任务超800万公顷，国土绿化工作取得新成果。

　　2023年，全民义务植树深入推进。持续推进“互联网+全民义务植树”，全年上线发布各类尽责活动2.4万多个，网络平台访问量近4.4亿次。国土绿化行动扎实开展，三北工程攻坚战全面启动。有效保护1.72亿公顷天然林资源，完成森林抚育任务105.9万公顷，森林可持续经营试点任务18.1万公顷。截至2023年底，三大标志性战役区开工项目22个，完成造林种草122.3万公顷。

　　2023年，新建和改造提升城市绿地3.4万公顷，开工建设“口袋公园”4128个，建设绿道5325公里；林草产业总产值9.28万亿元；实现以经济林为主的森林食物产量2.26亿吨；生态旅游游客量25.31亿人次。

　　《 人民日报 》（ 2024年03月13日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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