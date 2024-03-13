罗珊珊 种震宇

今年政府工作报告提出，“扩大高水平对外开放，促进互利共赢。”中央经济工作会议提出，“扩大高水平对外开放”“打造‘投资中国’品牌”。

最近一段时间，外资零售企业加速布局在华业务：开市客深圳龙华店开业；罗森便利店成立山东总部，并宣布将与当地本土零售企业合作；宜家在中国扩大投资，满足多元化的消费需求……密集动作，彰显了外资商超对中国经济持续向好发展的信心。

紧跟消费需求提升商品服务

在迪卡侬北京玉泉路店，骑行爱好者许桐晖正在选购自行车：“今年开春我准备换辆铝合金的公路自行车，店里商品种类很多，还有维修保养区，专业人员会帮忙调车，很放心！”冬天滑雪、夏天骑车，许桐晖是个名副其实的运动达人，最近几年，他发现身边骑行爱好者越来越多：“大家的专业度越来越高，周末或是傍晚‘骑友群’里经常能看到有人组织活动。”

投资中国市场20余年，迪卡侬深耕运动领域，不断加码在华投资，目前，其产品线不断丰富，可满足从新手入门到专业运动爱好者各层级的需求。此外，通过打造自有工厂、智能制造及采购中心、物流园区、品牌中心等，迪卡侬在中国实现全产业链模式，立足这一基础，企业不断推出自有品牌产品，满足消费者日益丰富的需求。

对于不少外资零售企业来说，中国市场早已成为提升企业核心竞争力的磨练场、试金石。从需求侧看，随着我国居民收入水平稳步提高，消费需求呈现个性化、高端化等特征，消费者对市场供给提出了更高要求；从供给侧看，我国零售业经过多年发展，产业链供应链完备，行业竞争充分，内外资商超企业要紧跟消费升级需求，不断提供更优质的商品和服务，才能在中国市场更具竞争力。

“中国消费者对运动产品的需求量越来越大，品质要求越来越高，这倒逼我们加快上新速度。”迪卡侬中国相关负责人赛万舟表示。

去年12月，宜家位于天津宝坻区的京津顾客配送中心正式启用。作为英格卡集团在中国市场面积最大的全品类顾客配送中心，京津顾客配送中心总投资金额达到4.92亿元人民币，彰显宜家在中国市场长期发展的坚定信心。“随着顾客购买行为的不断变化和对更高质量服务的期待，我们也在不断提高自身的能力，以更好满足顾客的需求。京津顾客配送中心的开业是一个很好的契机，让我们能更好地服务以京津地区为主的北方市场。”宜家中国相关负责人马思琳表示。

顺应中国市场消费升级趋势，宜家致力于构建以消费者为中心的全渠道零售生态。京津顾客配送中心项目作为宜家在中国北方地区的全渠道订单配送枢纽，可配送超过9500种宜家产品，实现全品类配送，通过一次性整合的全渠道货物交付和更高效的物流配送，为消费者带来更好的购物体验。

超大规模市场带来新增长空间

日用百货、咖啡轻食、代收快递……在江苏南通，不少市民发现街头的连锁便利店越来越多了。“日常需求在这基本都能解决，离得近而且24小时营业很方便。”南通市民薛文对身边的变化感到满意。

“市民对于即时消费、便利消费、品质消费需求的不断上升，是便利店快速发展的重要原因。”南通市商务局相关负责人分析。消费需求的快速上升为国内外企业带来了广阔市场，统计显示，3年多时间南通市便利店数量快速增加，囊括了国内外数十个品牌。

根据中国连锁经营协会的统计数据，2023年，我国便利店企业销售表现总体向好，门店数量持续增加。2023年，我国常住人口城镇化率66.2%，新型城镇化还有很大发展空间、提升空间。随着新型城镇化稳步推进，会带来更多的消费需求、投资需求，中外企业也将迎来更多机遇。

周六中午12点多，开市客深圳龙华店烘焙区排起了长队，顾客们正在等候现烤牛肉卷新鲜出炉。“周末了，一家人开车过来采购，这里都是大份装的，比较适合家庭，我们一会买完就在这里吃饭。”家住福田区的李想边说边向记者展示购物车，车里装了蓝莓、进口牛奶、冰鲜羊肉串、坚果等，还给孩子买了店内“爆款”草莓熊玩偶。

1月初，开市客深圳店开业，吸引了大量消费者前来购物。当日销售额刷新了开市客中国各店开业当日销售额数据。

中国连锁经营协会的数据显示，2023年国内新开业购物中心项目约400个；据统计，这些年在华投资兴业的外商，最近几年直接投资收益率达9%左右，在国际上处在较高水平；中国智能手机用户、网民数量超10亿人，任何一项新技术来到中国都能够很快推广……一组组数据是中国经济韧性强、活力足的真实写照，也成为吸引外商扩大在华投资的强大动力。2024年1月，全国新设立外商投资企业4588家，同比增长74.4%。

近期，中国美国商会发布年度《中国商务环境调查报告》称，2023年在华美企财务表现、企业对中国发展前景预期、来华投资意向均有改善，大多数受访企业仍将保持在中国的布局。

商务部外国投资管理司司长朱冰表示，中国拥有14亿多人口、中等收入群体超过4亿人的超大规模市场，迈向现代化的新征程将创造巨大的市场机遇。

扩大高水平开放共享发展机遇

除了看好我国经济复苏潜力和发展前景，近年来我国持续扩大对外开放，推动贸易和投资自由化便利化，也极大鼓舞了跨国企业在华投资的热情。

2月22日，全球第二大连锁零售企业罗森便利店在济南成立山东总部，同时宣布首批店面将与济南本土新零售领军企业宜快宜慢便利店合作，发挥各自优势联名打造，推动快速发展。

“山东提出要保持高水平开放以及高质量招商引资，这让我们信心十足。”罗森投资有限公司副总经理华东表示，“此番选择落户济南，是基于济南的区位优势和巨大的发展潜力。多年来，我们一直非常看好中国市场的发展前景，罗森力争在2025年实现1万家店的目标。”

“我国持续推进外商投资体制改革，加大投资促进力度，保护外商投资合法权益，利用外资水平不断提高。”对外经济贸易大学教授崔凡介绍，加快构建新发展格局，提高利用外资水平，关键是提高中国超大规模市场对外商投资的吸引力，优化外商投资环境。

近年来，我国外资准入负面清单不断缩减，2013年首张外资准入负面清单有190条，目前缩短到全国版31条、自贸区版27条。今年将推动全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业的准入。同时，针对有违内外资公平竞争的政策措施要进行常态化清理。一项项政策举措，形成了更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

2月28日，商务部召开外资企业圆桌会议，介绍《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》有关落实情况。商务部表示，尽管文件出台只有半年多时间，但在相关部门的通力协作下，大部分措施已落实或取得积极进展。下一步，商务部将与有关部门、地方一道，继续推动各项举措加快落地见效，并听取外资企业意见建议，开展落实情况的全面评估，不断改进工作，增强外资企业的政策获得感。

中国大市场、世界新机遇，在坚定不移推动高水平对外开放的背景下，越来越多的外资企业用真金白银对中国经济投下“信任票”，搭上中国发展快车，共享发展红利。

《 人民日报 》（ 2024年03月13日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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