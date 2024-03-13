福州罗源县西洋村：以环境整治促进农村建设品质提升 建设宜居宜业和美乡村
位于福建福州罗源县碧里乡的西洋村，是全乡唯一一个非沿海村。近年来，该村在乡党委、乡政府的带领下，以人居环境整治带动农村建设品质提升，通过强党建、亮村貌、兴产业、促增收，走出一条立足自身实际、不断增强发展能力的新路子。
西洋村。姚和水摄
西洋村把人居环境整治作为全面推进乡村振兴的重要抓手，制定详细的农村人居环境整治积分制实施方案，深入开展“六清一改一管”活动。围绕农村改厕质量、污水治理、生活垃圾分类处理、居住品质提升、村容村貌美化、基础设施完善、宅基地管理审批、群众普遍参与等全面推进实施；开展“护河爱水，清洁家园”活动，推进溪水环境整治、河道清淤、生态治理、日常管护等；组织志愿者开展垃圾分类宣传治理活动，入户宣传垃圾分类知识，发放垃圾分类宣传单，张贴垃圾分类宣传标语条，提高村民对垃圾分类的认识；党员志愿者发挥示范引领作用，引导村民自觉参与秀美乡村建设，对村内生活垃圾、塘沟、乱堆乱放、村庄道路沿线卫生进行全面清理整治，充分调动村民的积极性和主动性，提高主人翁意识。
乡村振兴离不开产业振兴。西洋村依托其地理气候优势，因地制宜发展花卉苗木种植产业，探索“党支部+合作社+农户”产业发展模式，建立村股份经济合作社，形成合作社“统一出苗、统一指导、统一回购”的经营模式。该村凭借花卉苗木产业于2019年获评省级“一村一品”示范村。近年来，西洋村还依托西洋花海等景点资源，举办“西洋花卉节”等特色活动，建设四季西洋杜鹃谷、西洋村游客服务中心，并对接第三方企业共同建造经营研学基地、研学步道、网红打卡点等“小而优”“小而美”的新业态，打造集种养殖、休闲观光为一体的优势产业，促进农村建设品质提升，形成“以农促旅、以旅强农、产业互动、优势互补”的新格局。2023年，西洋村被评为福州市乡村振兴四星级村。
此外，西洋村推广“1436有事好商量”基层治理机制，推动村（社区）两委干部、网格员、党员中心户等定期走网入格、常态化走村入户，实现信息采集、矛盾化解、隐患排查、便民服务等一体化。同时，深化居民自治，培养群众主人翁意识，做到邻里友爱、邻里守望、邻里互助，实现“小事不出村、矛盾不上交”。（陈重桥）
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