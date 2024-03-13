亚洲第一深水导管架“海基二号”建造完工
2024年03月13日09:00 | 来源：科技日报
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原标题：亚洲第一深水导管架“海基二号”建造完工
科技日报北京3月12日电 （记者操秀英）12日，中国海油发布消息称，由我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架“海基二号”在广东珠海深水装备制造基地建造完工。“海基二号”刷新了结构高度、重量、作业水深、建造速度等多项亚洲纪录。
“海基二号”作业海域平均水深约324米，导管架总高338.5米，超过北京国贸三期主楼高度，总重达37000吨，用钢量接近国家体育场“鸟巢”。因此，面临着地基沉降、大型吊装、重量尺寸控制、装船运输、安装等一系列技术挑战。
“项目团队与国内钢铁企业合作，共同研发了适用于海洋工程的新型420兆帕级超高强钢厚板。”中国海油研究总院工程研究设计院副院长付殿福介绍说，“海基二号”应用S420级高强钢超过2万吨，通过这一创新材料的应用，不仅攻克了超大型海洋平台轻量化设计的关键技术，使“海基二号”导管架成功减重5000吨，节省了上亿元的材料及船舶改造费用，而且为国产高强钢在海洋工程中的大规模应用开辟了新道路。
该项目统筹优质资源进行技术攻关，全面掌握了超300米水深导管架的自主设计建造成套技术，仅用26个月就完成导管架建造，关键尺寸精度控制在5毫米之内，创造了亚洲超大型深水导管架建造速度和精度新纪录。
“海基二号”在国内首次成功将导管架平台应用水深提升至300米以上，可大幅降低开发投资、工程建设和生产成本，使大量潜在的深水边际油田开发成为可能，为经济有效开发我国中深水海域的油气资源开拓了一条新路。
据了解，“海基二号”计划于近期进行海上安装，建成后将服役于珠江口盆地的我国第一个深水油田流花11-1/4-1油田二次开发项目，推动亿吨级深水老油田焕发新生机，为粤港澳大湾区经济社会发展注入能源新动力。
(责编：方经纶、陈键)
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