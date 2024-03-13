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湖南加快修复水毁工程 确保安全度汛

2024年03月13日10:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月13日电 （欧阳易佳）压实责任，加强资金筹措，加快修复进度.......据水利部消息，日前，湖南省正加快修复去年水毁的水利工程。

“目前，各地落实资金近1.3亿元，基本完成574处水毁工程修复任务，2处工程险情正在抓紧处置。”湖南省水利厅相关负责人表示，工程险情预计在汛前可完成处置任务。

上述负责人表示，在水库水电站修复方面，共投入资金5100万元，修复130处，修复了坝混凝土硬化、灌渠清淤整修、溢洪道等。

修复中的放水设施。受访者供图

修复中的放水设施。受访者供图

堤防护岸修复方面，共投入资金6700万元，修复377处，修复内容主要包括抛石固脚、水上砼预制块护坡、浆砌石挡墙等。

涵闸泵站修复方面，共投入资金1200万元，修复67处，修复内容主要包括闸门拆除重建、泄洪渠修复、启闭机更换等。

修复后的吉家湖低排闸。受访者供图

修复后的吉家湖低排闸。受访者供图

此前，国新办举行推进灾后水利基础设施建设进展情况新闻发布会。会上，水利部副部长陈敏表示，要加快水毁修复和灾后水利工程建设，加强对市县的指导督促。比如，湖南省水利厅组建14个督促服务组，抽调精干力量开展“百名干部专家下基层、联项目、送服务”，提供政策业务指导和技术服务。

“下一步，全省各级水利部门将加快水毁修复工程扫尾、险情处置，确保汛前全面完成处置任务。”该负责人表示，水毁水利工程修复任务全面完成将为今年安全度汛打下基础。

(责编：孙红丽、高雷)
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