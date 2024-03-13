人民网北京3月13日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）部分景区现“人从众”场景、热门餐厅一座难求、消费者消费热情持续高涨……今年以来，在消费回暖的大背景下，我国消费市场展现出蓬勃活力与多样性。

近日，尼尔森IQ（NIQ）发布《2024中国消费全景展望》（以下简称“报告”）。报告显示，中国经济韧性、潜力同在，消费者在消费策略及行为上呈现更为复杂和分化的趋势，未来中国消费品市场将受消费需求多元化驱动而持续增长，如何在成本压力增加、线上线下渠道分化等挑战下快速识别及满足用户需求成为品牌商和零售商的制胜关键。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一,今年以来,消费回升态势明显,对经济增长的拉动作用增强。

国家统计局数据显示，2023年国内生产总值(GDP)超过126万亿元人民币，同比增长5.2%，快于疫情三年4.5%的平均增速，其中消费支出拉动GDP增长4.3个百分点，对经济增长的贡献率达到82.5%，2023年全国社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。

得益于宏观经济回升向好，消费者的信心逐渐恢复。报告显示，“价格”已经成为中国消费者跨越人群与渠道的行为关键词，与亚太消费者相比，中国消费者的消费行为更具复杂性、更加分化，如通过多方比价，在更优惠的渠道购物、大包装进行囤货来节省开支，并优先关注重要的产品属性。

“中国是全球第二大商品消费市场、第一大网络零售市场，不仅消费规模庞大，消费结构也在快速迭代，多元化的消费需求加快释放。”柯遵坚说道。

在消费持续分级的大环境下，大众产品与高端产品并存。报告显示，中国快消品市场中主流（81-120元）价格段占整体市场比重近四成，为核心价格段，而大众（41-80元）、高端（121-160元）、奢华（201元以上）价格段分别占比21.5%，19.3%和10.4%，同时上述三个价格段的市场份额仍在持续性扩张中。

从渠道端看，中国消费者的选择亦更加多元化。报告显示，2023年中国快消品线上市场销售额同比增长5.7%，线下市场同比下跌3.6%，全渠道整体增速同比下跌0.5%，线下市场占快消品销售额的比重近7成，仍为市场主力。

2024年是商务部确定的“消费促进年”，将坚持“政策和活动”双轮驱动，顺应消费新需求，积极发展数字消费、绿色消费、健康消费、国货“潮品”等新的消费增长点，进一步扩大国内需求。

尼尔森IQ中国区董事总经理柯遵坚表示，“今年政府设定了5%左右的经济预期增长目标，消费将继续成为拉动经济增长主引擎，在国家多项政策的利好下，我们对2024年零售市场整体重回增长轨道保持信心。”

(责编：孙红丽、高雷)

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