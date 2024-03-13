人民网记者 杜燕飞

天还没亮，吉林省松原市王府站镇外五家村的村民南晓光，拉着玉米来到了中储粮集团公司松原直属库。

“这是您的一卡通IC卡，您的编号是003号，请在3分钟后将车辆停靠到扦样器下进行扦样。”南晓光拿到IC卡后上了车，笑着和松原直属库仓储科科长刘昕挥了挥手。

“老南，今年种的60多公顷玉米这回该卖差不多了吧？”“对呗，我家今年的玉米都被咱们库收了，顺顺当当，我也省心了！”

到松原直属库11年来，刘昕已养成一个习惯：一旦收粮，早上就先到库区门口看看售粮车放号情况。“乡亲们辛苦一年不容易，售粮秩序好了，粮食顺利入库了，我这心里才踏实！”

这边工作人员正在加紧收购玉米，那边松原直属库党群人事纪检科科长刘淑娟下班后就来到购销科办公室“串门子”。而她的“聊天对象”，是沙发上一溜儿坐满、等待检验结果的农户。

售粮期间，为方便大伙，松原直属库将这里变成了“售粮人休息室”。在这个二十几平米的温暖小屋里，乡亲们可以一边休息，一边和工作人员“唠唠家常”。

“大家今年的粮卖得咋样？”话音刚落，种粮大户康今生举了举手中刚领到的火腿肠方便面，笑呵呵地接了话茬儿：“库点化验、检斤这些流程都挺透明，还想得很周到，我们还有啥担心的。”

从入门取卡到称重检斤，十几分钟时间，康今生这车粮食已开始卸车。他只需在暖和和的休息室通过中储粮“惠三农”APP随时查看本次售粮信息就成。

尹春风正拿着手电在库区里检查设备。受访者供图

为减少售粮农户等待，库点采取增加卸粮口，加快卸粮速度。吉林直属库设施设备科科长尹春风，主动申请到现场承担监卸工作。

“收粮期设备使用时间长，晚上不多去转转我这心里不踏实”“设备无小事，晚上带着手电筒，看清了瞧仔细了才行，马虎不得”“戴上手套和口罩，干活不方便，听不清讲话”……话说间，尹春风又马不停蹄地穿梭在各卸粮设备口。

今年1月中旬以来，中储粮集团在东北等玉米主产区增加2023年国产玉米收储规模，最高峰日均收购量超过7万吨，发挥了稳市场、强信心作用。

(责编：孙红丽、高雷)

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