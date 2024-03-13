人民网记者 许维娜

“冬至为什么要吃水饺”“白斩鸡为何让慈禧另眼相看”“叫花鸡到底是谁创造的美味”……近期，南京大学历史学院考古学教授张良仁制作的短视频在网络平台上吸引了不少网友的眼球，激发了诸多年轻群体对考古学的兴趣，进一步引发公众对该领域的广泛关注和热议。

记者注意到，在短视频平台上，这位54岁的大学教授张良仁采用探店形式，巧妙地将美食与考古学相联系，实现二者的“跨界结合”，通过深入浅出的方式，向观众展示了美食背后所蕴含的历史文化故事。有网友评价：“这是我见过最有历史底蕴和知识含量的探店博主。”

今年1月，清华大学发布的《学无界，共此间：短视频直播与知识学习报告》指出，近9成用户会通过短视频直播获取知识，其中实用型知识如生活百科、职业技能，专业型知识如科学科普深受欢迎；优质知识类内容激发了近4成用户参与知识创作的兴趣，短视频直播平台成为大众学习、分享、创作知识的新选择。

眼下，跟着短视频学历史知识，在直播间听院士教授讲课，已成为流行的知识获取方式。

可以预见，在数字化时代的推动下，知识传播方式正经历着更多元的转变。有专家表示，短视频作为一种新兴媒介，凭借其互动性和趣味性，为知识传播提供了有力的助推，进一步促进了知识的普及和深入发展。

与之对应的是，考古学教授选择通过吃播的方式，将考古历史的价值传递给更广泛的群体，这无疑是一种勇于“接地气”的创新尝试。

据了解，张良仁在初次面对镜头时，表现得稍显紧张，忘词的情况时有发生。然而，随着拍摄次数的增多，他逐渐适应了这一过程。为了保障视频内容的品质，张良仁以严谨的治学态度，对每一帧画面都进行了细致地打磨。他不仅在脚本的准确性和完整性上下了大力气，广泛查阅各类文献资料，而且还特地聘请了一位专业播音员，对自己的语音语调进行精细地纠正。因此，尽管视频时长仅有短短几分钟，但背后往往需要付出数小时的努力和汗水。

但也正是张良仁及其视频团队持续深入探索并挖掘中华优秀传统文化的再生产，为广大网友带来了领略考古学独特魅力和趣味的契机，推动了这一冷门学科的华丽转身。截至3月12日，张良仁的抖音账号粉丝量已达164.2万。

以短视频平台抖音为例，记者了解到，该平台汇聚了众多泛知识领域的创作者。既有知名院士、专家学者，也有各行各业的行家里手、民间高手，更有千千万万的普通人，他们共同构建起繁荣的泛知识内容生态。这些创作者们共同致力于打造一个丰富多彩、充满活力的泛知识内容生态，为用户带来广泛而深入的知识分享和学习体验。

此外，在张良仁看来，知识类短视频的价值不仅在于传播，更在于记录普通与历史。他同时呼吁更多的人参与到知识类短视频的创作和分享中来。他认为，通过这种方式，每个人都可以为历史留下更加丰富和真实的记录。同时，这也是一种传承和弘扬文化的重要方式，有助于增进人们对历史和文化的了解和尊重。

(责编：申佳平、高雷)

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