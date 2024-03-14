人民网北京3月14日电 （记者孙红丽）3月14日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者问，政府工作报告提到，全面取消制造业领域外资准入限制措施。能否透露更详细的内容？目前还保留限制的领域有哪些？

商务部新闻发言人何亚东表示，现行的外资准入负面清单包括全国版和自由贸易试验区外资准入负面清单。其中，自由贸易试验区外资准入负面清单已实现制造业清零。下一步，商务部将与国家发展改革委一道，会同相关部门抓紧修订全国版外资准入负面清单，实现制造业领域外资准入限制“清零”。

(责编：孙红丽、高雷)

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