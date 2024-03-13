人民网记者 乔雪峰

香港快运航空开通从北京大兴国际机场到香港国际机场新航线。受访者供图

3月12日，香港快运航空正式开通了从北京大兴国际机场到香港国际机场的新航线，并于当天正式首航。该航线的开通为中国内地和香港两地民众出行提供更多航线选择，为京津冀和粤港澳大湾区再添一条重要的交流纽带。

此次香港快运开通北京大兴-香港航线出于什么考虑？有何特殊意义？未来在内地有何发展战略和规划？针对内地业务，将作出哪些服务调整和创新，从而更好满足乘客需求？记者就此采访了香港快运航空行政总裁毛洁琼。

进一步扩大内地“朋友圈”

为经济高质量发展做出贡献

“香港快运航空持续看好中国经济未来发展，新航线开通是香港快运航空进一步扩大在内地‘朋友圈’的具体体现。”毛洁琼表示，开通北京大兴到香港新航线，对于京津冀和粤港澳大湾区两地区优势互补、合作交流将发挥积极效果。未来香港快运航空将充分发挥“植根香港、背靠祖国、联通世界”的独特优势，积极融入国家发展大局，为我国经济高质量发展做出贡献。

毛洁琼表示，香港作为国际航空枢纽，具有得天独厚的地理位置和连接优势。随着我国共建“一带一路”倡议的推进和粤港澳大湾区的发展，香港可以通过其独特的地理位置，进一步加强内地与全球的连接，促进香港与内地人才、货物、资金、信息等方面的交流与合作，有助于两地在互学、互鉴、互享中共同实现高质量发展。

毛洁琼还表示，借由大兴航线首航契机，香港快运将持续助力京港两地开展更多人文交流。“我们计划组织包括超过100名香港中小学校长、老师及小学生的参观团到大兴国际机场航站楼内的全国爱国主义教育示范基地参观。同时，还将前往内地重点高校宣讲公司的营运模式，加深学生对香港航运领域了解。”

以大湾区市场为发展重心

进一步辐射更大的内地市场

近年来，香港快运航空也正在充分利用大湾区的发展机遇。据介绍，自2023年年初以来，从大湾区出发，搭乘香港快运航空的乘客人数增加了3倍，截至2023年9月，每月的乘客数量已经超过10万人次。

“我们以大湾区市场为发展重心，进而去辐射更大的内地市场。”毛洁琼告诉记者，香港快运航空将继续加强与大湾区的连接，进一步吸引大湾区的乘客，全力支持香港特区政府持续深化与大湾区其他城市的“多式联运”。

据了解，2023年12月20日，香港快运宣布进一步扩展与珠江客运有限公司(CKS)合作的“海天快运通”转乘接驳服务,增加位于广州琶洲港澳客运码头及深圳机场码头的两个连接点,令“海天快运通”全面覆盖大湾区,大湾区旅客可以一站式通过香港快运在亚洲的庞大网络及丰富的航班，以实惠的价格尽情畅游。

毛洁琼表示，随着香港快运继续深耕粤港澳大湾区市场，需要不断了解更多有关客户的喜好，进而更好地调整产品和服务以适应旅客需求，最终为旅客提供更好的体验；持续优化航班运营流程，提高运营效率，减少航班延误和取消情况，从而提高航班准点率，提升乘客满意度；通过精细化管理降低运营成本，加强内部员工培训，提高员工工作效率和服务水平，从而降低人力成本。

开拓更多新航线

为乘客提供优质航班服务

谈及未来在内地的发展计划，毛洁琼表示，未来五年，香港快运发展的主要方向是继续扩大航点网络，开拓更多新航线，连通亚洲各地，持续为旅客提供价廉物美的优质航班服务。“我们不断致力于扩大投资和飞行网络，是对中国市场及亚洲市场的发展具有很大信心，我们的目标是成为大湾区以至整个亚洲地区内领先的低成本航空公司。”

毛洁琼表示，当前，香港快运的航班班次数量已经恢复至2019年前水平，预计今年年底班次数量升幅将达1.3倍，每周航班班次数量将超过600班。

截至2023年12月31日，香港快运拥有33架全空客的窄体飞机。包括8架空客A320-200、11架空客A321-200、10架空客A320-200neo和4架空客A321-200neo。

“今年计划增加到40架，新飞机预计于2029年底前交付，主要服务中国内地及其他亚洲航点。”毛洁琼表示，国泰集团之前公布计划订购多达32架空中巴士A321neo及A320neo型号飞机，其中也包括香港快运。

毛洁琼表示，以优惠票价和高效营运服务为目标，香港快运将持续通过优化服务举措，为游客提供更准点、更环保、更超值、更便捷、更安全、更美味的可持续发展旅行体验，让旅客能够 “飞得上”“飞得起”“飞得好”。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经