人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让新型储能项目量质齐升

刘园园
2024年03月14日08:54 | 来源：科技日报
小字号

原标题：让新型储能项目量质齐升

　　“对于新型储能产品，大家都很看好，生产热情也很高。但质量好不好，还有待考证。”日前，在接受媒体采访时，天能控股集团董事长张天任表达了对我国新型储能产业的担忧。

　　张天任在调研中注意到，迄今已有20多个省（区、市）发布了可再生能源项目配建储能相关政策。随着新型储能装机规模快速增长，一些问题随之浮现。

　　近年来，我国新型储能发展势头迅猛。据国家能源局今年1月下旬公布的数据，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时。其中，2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%。

　　“虽然目前的装机容量很大，并且仍在持续快速发展，但已投入运行的储能项目利用率还有待提升。特别是发电侧和电网侧，一些储能项目处于待机或部分待机状态。”珠海冠宇电池股份有限公司董事长、总裁徐延铭说。

　　徐延铭分析，出现这种情况，其中一个原因是发电侧和电网侧配置储能项目会增加成本，收益并不高。所以在配置储能项目时，企业会尽量考虑压低成本，导致配置的储能设施质量难以保证。一些储能设施没有被充分利用起来，这不利于新型储能产业形成良性循环。

　　广东高科技产业商会会长王理宗表示，总体上来看，大功率新型储能技术还不够成熟，这给储能项目的应用带来一些安全隐忧。

　　发展新型储能产业，如何实现质与量齐头并进？王理宗建议，应加强新型储能产业的总体规划，以市场为导向，因地制宜上马新型储能项目。同时，加大新型储能相关技术研发力度，逐步降低新型储能成本。

　　在徐延铭看来，应完善新型储能在电力辅助服务市场的参与机制及价格体系，确保储能项目能够平等参与市场交易，明确其市场地位；为发电侧和电网侧的储能项目提供电量及电价保障；制定并严格执行新型储能行业标准；建立针对新型储能电站的安全评估体系，进行全方位风险评估，确保行业的稳健发展。

　　“建议建立动态的新型储能市场发展监测机制，对市场需求、产能布局、产量、出货量、成本价格等方面信息进行跟踪，客观判断新型储能供需关系，助力产业不断升级，加强我国新型储能产业核心竞争力。”张天任说。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 2023年水利建设全面提速 三维度解码工程建设情况
　　
淀粉丸变身“复活丹”？警惕被养生噱头骗入“坑老”陷阱
　　 一盒“免费”鸡蛋、一款新型“理财产品”、一次“低价旅游”……面对五花八门、琳琅满目的消费市场，老年人应如何擦亮双眼，避免被虚假骗局蒙蔽？在3·15国际消费者权益日即将到来之际，人民网联动中国消费者协会，共同推出“护航银发消费”特别策划，从保健食品、金融理财、旅游出行、养老生活等方面，以案说理，为老年人的健康权益保驾护航，为银发族身边的子女提供实用建议和指导，让父母的晚年生活拥有更多温暖和幸福。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部