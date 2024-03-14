刘园园

原标题：让新型储能项目量质齐升

“对于新型储能产品，大家都很看好，生产热情也很高。但质量好不好，还有待考证。”日前，在接受媒体采访时，天能控股集团董事长张天任表达了对我国新型储能产业的担忧。

张天任在调研中注意到，迄今已有20多个省（区、市）发布了可再生能源项目配建储能相关政策。随着新型储能装机规模快速增长，一些问题随之浮现。

近年来，我国新型储能发展势头迅猛。据国家能源局今年1月下旬公布的数据，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时。其中，2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%。

“虽然目前的装机容量很大，并且仍在持续快速发展，但已投入运行的储能项目利用率还有待提升。特别是发电侧和电网侧，一些储能项目处于待机或部分待机状态。”珠海冠宇电池股份有限公司董事长、总裁徐延铭说。

徐延铭分析，出现这种情况，其中一个原因是发电侧和电网侧配置储能项目会增加成本，收益并不高。所以在配置储能项目时，企业会尽量考虑压低成本，导致配置的储能设施质量难以保证。一些储能设施没有被充分利用起来，这不利于新型储能产业形成良性循环。

广东高科技产业商会会长王理宗表示，总体上来看，大功率新型储能技术还不够成熟，这给储能项目的应用带来一些安全隐忧。

发展新型储能产业，如何实现质与量齐头并进？王理宗建议，应加强新型储能产业的总体规划，以市场为导向，因地制宜上马新型储能项目。同时，加大新型储能相关技术研发力度，逐步降低新型储能成本。

在徐延铭看来，应完善新型储能在电力辅助服务市场的参与机制及价格体系，确保储能项目能够平等参与市场交易，明确其市场地位；为发电侧和电网侧的储能项目提供电量及电价保障；制定并严格执行新型储能行业标准；建立针对新型储能电站的安全评估体系，进行全方位风险评估，确保行业的稳健发展。

“建议建立动态的新型储能市场发展监测机制，对市场需求、产能布局、产量、出货量、成本价格等方面信息进行跟踪，客观判断新型储能供需关系，助力产业不断升级，加强我国新型储能产业核心竞争力。”张天任说。

(责编：杨曦、陈键)

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