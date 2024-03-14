原标题：绿色科技给中国经济增长带来强劲动力

【今日视点】

◎本报记者 张佳欣

3月5日，在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”上，科学技术部部长阴和俊提到，新能源汽车、锂电池、光伏组件，就是大家讲的“新三样”。去年的出口，每一样的增速都非常喜人。

而就在近日，德国《商报》刊发题为《凭借这些项目，中国在绿色科技领域取得领先》的文章。文章指出，“新三样”等绿色技术给中国带来强劲的增长动力。在新能源汽车领域，尽管德国汽车长期以来一直被认为是创新和工艺的国际典范，但问界、比亚迪和五菱等中国品牌已在电动汽车领域迎头赶上。

《商报》称，电动汽车的例子表明，在未来绿色技术方面，中国正在赶超西方。无论是氢经济、风能和太阳能，还是生产中的能源效率，中国都以绿色技术为驱动力。

德国埃森哲管理咨询公司的汽车专家菲利普·库珀施密特表示，与德国汽车相比，中国汽车的质量不再有任何差异。

中国绿色专利领先全球

1月，德国贝塔斯曼基金会发表一份调查报告，通过统计相关专利数量，比较了美国、欧盟、中国、日本、韩国等过去20年间绿色科技的发展。这份题为《绿色科技德国制造》的报告指出，中国在过去20年间迅速崛起，成为在绿色科技领域领先的国家。如今，在世界一流专利的比较中，中国位居第二，仅次于美国。就研究进步速度而言，没有其他国家可与中国比拟。

数据显示，近5年来，中国的世界级绿色专利数量飙升，从每年11000件增加到37000件。与之相比，德国2022年的世界级专利数仅为近10000件。

报告还指出，在几乎所有被调查的10个绿色技术领域，自2017年以来，中国的技术水平均明显提升。这10个领域包括新能源、能源存储、氢燃料经济、节能机械、高效生产、环保材料和回收利用等。例如在“环保耗材和回收利用”这一课题上，中国获得的专利数量在过去5年中几乎翻了一番，全球份额占比近40%，处于世界领先地位。在单项技术上，饮用水净化、电池回收以及水泥、塑料、玻璃、电器等消费品的回收利用也是中国的强项。

战略性布局“新三样”产业

《商报》分析指出，中国在专利数量上的飙升得益于中国长期的产业和科研战略。长期以来，引入并进一步发展循环经济一直是中国政府经济政策的重要内容。在中国政府方针指导和投资促进下，循环经济的发展使中国提高了资源生产率。

近年来，中国政府将新能源汽车、锂电池、光伏组件这“新三样”定为经济增长的新动力。这一发展方向体现在中国的专利申请上，进而体现在产品和出口上。今年政府工作报告指出，2023年上海出口“新三样”产品1677.9亿元，增长42.2%，占同期出口总值的9.7%，拉高出口整体增速2.9个百分点。

文章提到，电动汽车制造商蔚来是世界上最现代化的汽车工厂之一，其最新车型在合肥生产。合肥这座城市还吸引了来自中国各地胸怀壮志的高校学生和研究人员。

中国在城市规划中也尝试或考虑新技术。例如，早在20年前，上海黄浦江东岸就已有了电车设施，这为后续大规模快速开发充电设施奠定了基础。

从代工厂向自主创新转变

《商报》还提到，中国有意将合肥这座默默无闻的百万人口城市打造成电动汽车中心和其他未来产业中心。合肥不断吸引着拥有完整供应链的国内外公司入驻。这种集群模式是一种强大的力量。中国企业因此在全球供应链中牢牢扎根。未来，中国企业将不仅是供应商，而且还自己制造高科技产品。

目前，中国汽车正在进入欧洲市场。埃森哲预计，到2030年，仅比亚迪一家就将向欧洲出口100万辆汽车，几乎相当于宝马和梅赛德斯在欧洲的销量总和。

专利统计数据显示，中国正在应对电动汽车的下一阶段挑战，即电池的回收。汽车专家库普弗·施密特表示：“中国已经掌握了从原材料到电池技术价值链的大部分环节。电池约占车辆成本的40%。它也是航程和总重量的决定性因素。谁掌握了技术，谁就拥有重要的竞争优势。现在，全球前十大电池制造商中有6家是中国的，包括宁德时代、比亚迪和中铝。”

除了电动汽车，贝塔斯曼基金会分析指出，智慧工厂、高铁技术和电池回收等领域也是中国政府支持的发展重点，未来有可能进军并占领国际市场。

(责编：杨曦、陈键)

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