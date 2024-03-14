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政策层面加大扶持力度 推动工业企业培育形成新质生产力

郭冀川
2024年03月14日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：政策层面加大扶持力度 推动工业企业培育形成新质生产力

3月12日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开干部大会，会议强调，要抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推进新型工业化，把发展新质生产力作为重要着力点，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成效，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

随着人工智能等新一代信息技术的应用，引发了工业生产模式的改变、生产关系的调整，也给创新驱动产业发展带来各种潜在可能。近年来，企业在研发投入、科研组织、成果转化、前沿创新等领域的投入不断提升。

从数据来看，上市公司创新投入保持高位，积蓄发展动能。根据中国上市公司协会统计，2023年前三季度，A股上市公司研发支出1.05万亿元，同比增长10.79%。科创板、创业板、北交所上市公司前三季度研发支出分别增长20.50%、15.86%和12.14%，研发强度分别为9.15%、4.66%、4.32%。

电子政务建模仿真国家工程实验室首席数字经济专家陈晓华对记者表示，人工智能是企业科技创新的聚焦方向，尤其是工业领域，人工智能技术可以在生产过程中设计更高效的算法，加快生产过程，并提高生产安全性，减少生产事故的发生。

人工智能技术可以赋能生产领域智能化升级，助力加快构筑工业新优势，推动新型工业化取得更大进展。上海移动总经理陈力向《证券日报》记者介绍，上海移动已落地一批智能制造示范案例。在宝钢热轧厂区，上海移动基于“5G定制化专网+边缘算力平台”云网数字底座，助力产线打造N大应用场景虚实结合的态势感知运决中心，实现产线“生命体征”有效跟踪，全面提升了人均吨钢量、日历作业率，并有效降低“双碳”排放量。

陈力表示，在激发人工智能创新活力，深化产业融合赋能方面，需要构建产业生态系统，鼓励不同产业间的合作与融合，实现资源配置优化和共同创新。积极推动人工智能对传统行业要素的融合赋能，改变传统行业的生产模式和商业理念，同时反哺人工智能应用技术进步。

政策层面也加大对人工智能技术的发展与应用扶持力度，为新型工业化提供更多高效的发展方式。在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上，金壮龙表示，开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。

赛智产业研究院院长赵刚对《证券日报》记者表示，推进“人工智能+设计创新”，工业企业可以利用消费者需求、产品设计文档等数据，打造产品设计大模型，探索创成式设计等研发新模式，提升企业产品创新能力；推进“人工智能+工艺创新”，工业企业可以利用设计、分析、工艺等数据，打造制造工艺大模型、智能产线和智能工厂，探索敏捷柔性制造、数字孪生仿真制造等智能制造新模式，提升制造创新能力；推进“人工智能+产品创新”，工业企业可将“数据+模型+算法”能力组合到工业产品上，打造智能化新产品，提升消费者体验。

赵刚表示，工业企业加快智能化转型，将人工智能等新技术应用在生产活动中，能逐步实现工业企业“脑力劳动”自动化，大幅提升企业研发、设计、工艺和设备等人员的工作效率和创新能力，推动工业企业培育形成新质生产力。

(责编：杨曦、陈键)
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