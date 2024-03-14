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旅游业“热辣滚烫”折射中国经济信心底气

择 远
2024年03月14日09:05 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：旅游业“热辣滚烫”折射中国经济信心底气

日前，首份旅游业上市公司2023年年报出炉——丽江股份实现营业收入7.99亿元，同比增长152.37%，实现归母净利润2.27亿元，同比增长5971.91%。这一数据超越了公司2019年业绩。

受整体大环境向好的影响，多数旅游业上市公司均预计2023年业绩均有不俗表现。同时，旅游业的回暖带动了相关行业的发展，比如，2023年众多国内酒店集团迎来强势修复，实现扭亏为盈。

旅游业上市公司业绩高增长，反映的是我国旅游业的“热辣滚烫”。根据国家统计局公布的数据，2023年，全年国内出游48.9亿人次，比上年增长93.3%。国内游客出游总花费49133亿元，增长140.3%。

窥一斑而知全豹。旅游业“热辣滚烫”，折射出我国经济恢复向好的态势和底气。这还可以从更多的“高频指标”中得到佐证。国家信息中心大数据显示，春节假期后全国工程机械开工率稳步恢复，节后第一周（2月18日至2月24日，下同）平均开工率较春节期间低点大幅回升12个百分点；线下商圈人流热度指数节后第一周较去年同期增长2.6%；工业园区生产热度指数节后第一周日均值较去年同期增长14.4%；技术创新型企业经营活力指数节后第一周日均值较去年同期增长14.7%。

今年的《政府工作报告》提出了一系列新目标新举措，传递出我国集中精力推动高质量发展的决心和信心。在十四届全国人大二次会议举行的经济主题记者会上，国家发展改革委主任郑栅洁用“奋力一跳能够实现”回应了对中国经济如何实现增长目标的疑问。

信心和底气来自哪里？首先是“增”与“减”，即为企业减负担增动能。具体看，包括宏观政策继续加力；财政政策适度加力；继续实施结构性减税降费政策；继续推动社会综合融资成本稳中有降。

其次是“硬”与“软”，即统筹好硬投资与软制度建设。比如，关于超长期特别国债的安排，一手抓好重点项目建设，强化项目和资金监管，一手推动配套政策出台实施，强化政策的跟踪落实，高质量推动这项重大举措落地见效。

第三是“开”与“合”。具体而言，包括持续改善提升营商环境，不断扩大高水平对外开放；增强金融领域开放政策的透明度、稳定性和可预期性，持续推动金融高水平开放；将与有意愿的全球贸易伙伴，深化产供链合作，构建打造包容、有韧性、可持续发展的产业链供应链。

春江水暖鸭先知。透过一系列数据，我们看到的是中国经济回升向好态势的进一步巩固和增强。我们有理由相信，随着各种向好因素不断积累，在各方的共同努力下，中国经济一定能够“奋力一跳”，高质量完成全年经济社会发展各项目标任务。

(责编：杨曦、陈键)
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